Kamion udario građevisnku mašinu, pa naletio minibus: Osam ljudi poginulo u nesreći u Mađarskoj

Na auto-putu M1 u Mađarskoj dogodile su se dvije nesreće u kojima je osam ljudi izgubilo život.

Izvor: Roman Yanushevsky/Mehes Daniel/Shutterstock

Najmanje osam ljudi poginulo je u dvije saobraćajne nesreće koje su se dogodile na auto-putu M1 u Mađarskoj, kod Đera.

Jutros oko 4.30 časova, kamion se sudario sa građevinskom mašinom na 114. kilometru auto-puta M1, prenosi Mađar nemzet. Vozilo se nakon sudara zapalilo, a vozač kamiona je preminuo na licu mjesta.

Ubrzo nakon toga, oko 5.15 časova, minibus se sudario sa kamionom koji je bio zaustavljen zbog prethodne nesreće na 113. kilometru.

U minibusu je bilo devet osoba, od kojih je sedam poginulo na licu mjesta, a dvije su povređene.

Na 115. kilometru kamion se zakucao u nekoliko nepokretnih mašina.

Vozilo je gurnulo mašine jednu uz drugu, zatim mu se kabina zapalila, a vatra potom proširila na teret.

Đerski vatrogasci koji su stigli na lice mjesta počeli su da gase plamen sa dva vodena mlaza, što je već spriječilo dalje širenje plamena. U ime vlade, mađarski premijer Peter Mađar izrazio je saučešće porodicama stradalih.

(Kurir/MONDO)