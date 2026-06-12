logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kamion udario građevisnku mašinu, pa naletio minibus: Osam ljudi poginulo u nesreći u Mađarskoj

Kamion udario građevisnku mašinu, pa naletio minibus: Osam ljudi poginulo u nesreći u Mađarskoj

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Na auto-putu M1 u Mađarskoj dogodile su se dvije nesreće u kojima je osam ljudi izgubilo život.

Osam ljudi poginulo u nesreći u Mađarskoj Izvor: Roman Yanushevsky/Mehes Daniel/Shutterstock

Najmanje osam ljudi poginulo je u dvije saobraćajne nesreće koje su se dogodile na auto-putu M1 u Mađarskoj, kod Đera.

Jutros oko 4.30 časova, kamion se sudario sa građevinskom mašinom na 114. kilometru auto-puta M1, prenosi Mađar nemzet. Vozilo se nakon sudara zapalilo, a vozač kamiona je preminuo na licu mjesta.

Ubrzo nakon toga, oko 5.15 časova, minibus se sudario sa kamionom koji je bio zaustavljen zbog prethodne nesreće na 113. kilometru.

U minibusu je bilo devet osoba, od kojih je sedam poginulo na licu mjesta, a dvije su povređene.

Na 115. kilometru kamion se zakucao u nekoliko nepokretnih mašina.

Vozilo je gurnulo mašine jednu uz drugu, zatim mu se kabina zapalila, a vatra potom proširila na teret.

Đerski vatrogasci koji su stigli na lice mjesta počeli su da gase plamen sa dva vodena mlaza, što je već spriječilo dalje širenje plamena. U ime vlade, mađarski premijer Peter Mađar izrazio je saučešće porodicama stradalih.

(Kurir/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mađarska saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ