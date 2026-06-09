"Opekli" se s Orbanom: Pet članica EU predlaže ograničavanje prava glasa novim članicama

U Evropskoj uniji otvorena je rasprava o mogućim promjenama pravila za prijem novih članica, a grupa od pet država traži dodatne mehanizme kontrole i zaštite evropskih standarda.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA /Respiro/Shutterstock

Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri privremeno ograničavanje nekih prava glasa budućih članica i uvede jače mehanizme za zaštitu vladavine prava. Prijedlog je predstavljen u zajedničkom dokumentu pet zemalja.

Evropske vlade raspravljaju o potrebi promjene pravila za nove članice, pri čemu će Crna Gora postati članica 2028. godine, a Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju u procesima pristupanja, piše Rojters. Neke priestonicj sada se zalažu za jače mjere zaštite za buduće članice, djelimično inspirisane iskustvom bloka sa demokratskim nazadovanjem u Mađarskoj pod bivšim premijerom Viktorom Orbanom.

Ograničeno pravo glasa

U dokumentu se navode moguće opcije koje bi trebalo da budu uključene u buduće ugovore o pristupanju, kao što su novi mehanizam za praćenje i zaštitna klauzula koja bi omogućila reakciju u slučaju ozbiljnih zastoja u oblastima kao što su demokratija i sloboda medija.

"EU bi trebalo da sprovede detaljnu diskusiju o mogućnosti privremenih, prelaznih ograničenja prava glasa za nove države članice, posebno u dijelovima pravnih tekovina EU gdje je potrebna jednoglasnost", navodi se u dokumentu.

Potpisnici se pozivaju na odluke o proširenju, spoljnoj politici i budžetu Unije, koje trenutno zahtijevaju saglasnost svih država članica.