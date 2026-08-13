Burni privatni život Fidela Kastra: Dva braka, devetoro djece i špijunka koja ga je trebala ubiti

Otkrijte nepoznate detalje iz privatnog života Fidela Kastra: od brakova i tajne porodice, preko legende o hiljadama žena, do holivudske priče o špijunki Mariti Lorenc.

Izvor: akg-images / akg-images / Profimedia

Fidel Kastro, dugogodišnji lider Kube, poznat je po svom političkom uticaju, ali i po burnom i kontroverznom privatnom životu. Od dva braka, najmanje devetoro djece i nebrojenih ljubavnih veza, pa sve do odnosa sa američkom špijunkom, njegov emotivni život bio je podjednako kompleksan i dramatičan kao i njegova politička karijera.

Prvi brak Kastro je sklopio 1948. godine sa Mirtom Dijaz-Balar, sa kojom je imao sina. Brak je trajao do 1955. godine, nakon čega je Mirta sa sinom emigrirala u Sjedinjene Američke Države. Fidel je bio duboko pogođen time, što se vidi iz pisama upućenih polusestri Lidiji:

Fidel Kastro

Izvor: Karas Jiří / ČTK / Profimedia

"Odbijam čak i da pomislim da moj sin može da prespava jednu noć pod istim krovom koji štiti moje najveće neprijatelje i da ga ljube te bijedne Jude" pisao je.

Tokom boravka u Meksiku, gdje je planirao gerilsku borbu, Kastro je uspio da nagovori bivšu suprugu da mu pošalje sina u posjetu. Iako je dogovor bio da dječak ostane dvije nedjelje, Kastro ga nije želio vratiti. Ipak, dok su tetke šetale sa dječakom u Meksiko Sitiju, trojica naoružanih muškaraca su ga otela i vratila Mirti.

Njegova druga supruga, Dalija Soto del Valje, bila je bivša učiteljica koju je upoznao tokom kampanje opismenjavanja. U braku su bili od 1989. do njegove smrti 2016. godine, ali se o njihovom odnosu veoma malo znalo — Dalija se rijetko pojavljivala u javnosti. Dobili su petoricu sinova: Aleksisa, Alehandra, Anhelita, Aleksandera i Antonija. Najpoznatiji među njima, Antonio, radio je kao ortopedski hirurg i bio aktivan u bejzbol zajednici, sportu koji je Kastro obožavao.

Više od 35.000 žena prošlo je kroz Kastrov krevet

Priče o Kastrovoj seksualnoj energiji ušle su u legendu. Prema pisanju New York Posta, navodno je imao intimne odnose sa čak 35.000 žena, a njegovi tjelohranitelji su, kako se tvrdi, svakodnevno obilazili plaže u potrazi za novim partnerkama.

- Pa, ja nemam pleme. Manje od desetak, odgovorio je Kastro jednom prilikom, nasmijan, kada su ga pitali koliko djece ima.

Novinar Vanity Faira je 2008. godine pisao da je volio da flertuje i nije se ustručavao da koristi grube seksualne aluzije.

Vidi opis Burni privatni život Fidela Kastra: Dva braka, devetoro djece i špijunka koja ga je trebala ubiti Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Fidel Kastro spavao je sa 35.000 žena Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen Facebook Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia / YAMIL LAGE / AFP Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Ko je bila misteriozna špijunka Marita Lorenc

Jedna od najpoznatijih žena iz Kastrove prošlosti bila je Marita Lorenc, njemačko-američka špijunka koja je tvrdila da je nosila njegovo dijete i da je kasnije regrutovana da ga ubije. Njenu priču je obuhvatila knjiga "Marita: The Spy Who Loved Castro", ali i nekoliko filmova. Glumica Dženifer Lorens je tumačila njen lik, što je Mariti izuzetno prijalo. Njihov prvi susret desio se 1959. godine, kada je imala 19 godina, na brodu svog oca u luci Havane.

"Nikada neću zaboraviti kada sam prvi put ugledala taj prodoran pogled, to lijepo lice, taj zlobni i zavodljivi osmijeh.

Kastro se predstavio riječima: - Ja sam dr Kastro. Fidel. Ja sam Kuba. Došao sam da posjetim vaš veliki brod"

Već te večeri završili su zajedno u njenoj kabini. Ubrzo je poslao privatni avion da je vrati u Havanu, gdje je sa njim provela sedam mjeseci. Zatrudnjela je, ali tvrdi da su joj u sedmom mjesecu dali drogu i da je izgubila bebu pod sumnjivim okolnostima

U SAD-u ju je kontaktirao Frenk Stradžins iz FBI-a, koji ju je regrutovao za atentat na Kastra. Dobila je otrovne tablete i uputila se nazad na Kubu. Kada su se sreli, Kastro je već znao za plan.

- Niko me ne može ubiti. Niko. Rekao joj je dok joj je pružao pištolj.

Lorenc je bacila tablete u bide, nisu više govorili o atentatu, a nakon ljubavne noći, ona se vratila u Ameriku.

Poslije povratka u SAD, Mirita je bila u vezi sa bivšim venecuelanskim diktatorom Markosom Perezom Himezom, sa kojim je imala kćerku. Zbog spora oko očinstva i kršenja ugovora o privatnosti, izgubila je pravo na pet miliona dolara nasljeđa. Kasnije se povezala sa mafijom, a ušla je u vezu sa šefom "Kosher Nostre" Edijem Levijem. Kada ju je razočarao, uplovila je u brak sa FBI agentom Lujem Jurasitsom, sa kojim je imala sina. Razveli su se 1975, a on je preminuo 2009. godine.

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Godinama je tragala za djetetom

Lorenc nikada nije prestala da vjeruje da je njeno dijete sa Kastrom živo. Godine 1981. vratila se na Kubu i tražila odgovore.

- Moram da znam odgovore, Fidele. Želim da saznam istinu o našem sinu, rekla mu je.

On joj je odgovorio: - U redu je, sva djeca ovde pripadaju Kubi, a zatim pozvao stražara koji je doveo mladića po imenu Andre.

- Bio je to naš sin, vjerujem u to, tvrdila je Marita.

Kada je Kastro preminuo 2016. godine, njena reakcija bila je emotivna:

"On je bio ljubav mog života. On je i dalje duhovno tu. Otišao je samo tijelom, ne dušom".

Posljednje godine života Marita je posvetila traganju za kćerkom i bivšim partnerom u Venecueli. Osam mjeseci je provela među domorodačkim plemenima. Po povratku, živjela je sa sinom u Bruklinu sve do smrti 2019. godine.

Ljubavni život Fidela Kastra nije bio manje dramatičan od njegove revolucionarne borbe. Žene su dolazile i odlazile, ali priča o Mariti Lorenc ostaje jedan od najneobičnijih ljubavnih zapleta u istoriji svjetskih lidera — spoj politike, strasti, špijunaže i tragedije.