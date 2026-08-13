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Politički zaplet u Krajini: USK trenutno ima dvije vlade, Ružnićeva odbija primopredaju

Politički zaplet u Krajini: USK trenutno ima dvije vlade, Ružnićeva odbija primopredaju

Autor Haris Krhalić
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Mustafa Ružnić odbija predati vlast u Unsko-sanskom kantonu do odluke Ustavnog suda FBiH. Tvrdi da je skupštinska većina prekršila procedure i da u kantonu postoje dvije vlade.

mustafa ružnić Izvor: Facebook/Mustafa Ružnić

"Bivši i aktuelni" premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić poručio je da zajedno sa svojim ministrima odbija izvršiti primopredaju vlasti novoj vladi. Kao razlog navodi kardinalne proceduralne greške prilikom njenog imenovanja i poručuje da primopredaje neće biti sve dok se o svemu ne očituje Ustavni sud Federacije BiH.

Prema Ružnićevim riječima, nova skupštinska većina prekršila je procedure u momentu kada je pokrenut mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. On objašnjava da je skupštinska služba imala jasnu ustavnu obavezu da cijeli proces glasanja i provjeru vitalnog nacionalnog interesa proslijedi Ustavnom sudu FBiH, piše Klix.

Od tog trenutka, dosadašnja Vlada USK automatski dobija status tehničke vlade i u tom kapacitetu radi sve do konačne pravosnažne odluke. Ako Sud utvrdi da postoji vitalni nacionalni interes, sve se odluke poništavaju i dosadašnja vlada se vraća u redovni status, dok u suprotnom Skupština ponovo zasjeda i prostom većinom imenuje novu izvršnu vlast.

Iako ne osporava da nova većina ima potrebnu podršku šesnaest poslanika u Skupštini USK, Ružnić ističe da su izašli iz okvira Ustava i propisane procedure, zbog čega ni on ni njegovi ministri neće predati dužnost dok Sud ne da svoju riječ. Zbog ovakvog raspleta događaja, u Unsko-sanskom kantonu trenutno, prema mišljenju Ružnića, paralelno postoje dvije vlade - jedna u tehničkom mandatu koju vodi Ružnić i druga na čijem je čelu Ibrahim Dizdarić, a koju dosadašnja vlast smatra nelegalnom.

Uprkos velikim političkim tenzijama, Ružnić naglašava da ne želi nikakve fizičke sukobe niti incidente u kantonalnim prostorijama. Poručio je da neće praviti probleme službenicima i zaposlenima u kabinetu, te da se neće fizički obračunavati oko vlasti, već da će se striktno držati Ustava i zakonskih propisa do konačnog pravnog raspleta.

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unsko-sanski kanton vlada

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