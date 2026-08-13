Gole žene, muškarci u suknjama, štrumpfovi u transu: Skandal u Hrvatskoj zbog "grada slobode", pokrenuta istraga

Dok ga hiljade stranaca naziva "utopijskim gradom slobode", festival je dospio u centar pažnje i zbog skandala sa nelegalnim odlaganjem fekalnog otpada, koji sada istražuje policija.

Izvor: Screenshot/YouTube

Muškarci u prozirnim suknjama i brushalterima, djevojke u tangama i golih grudi, većina sa tetovažama na skoro cijelom tijelu i svi plešu u transu. Na jubilarnom festivalu psihodelične i eksperimentalne elektronske muzike u divljini sve je dozvoljeno. Dok hiljade posjetilaca iz 130 zemalja ovaj događaj opisuju kao privremeni utopijski grad slobode i hedonizma, u hrvatskoj javnosti odjeknuo je skandal zbog nelegalnog odlaganja fekalija u slunjsku prirodu, što je pokrenulo i zvaničnu policijsku istragu.

Izvor: Screenshot/YouTube

Privremeni, utopijski grad od šatora nikao je u šumi pored sela divljini blizu Donjeg Primišlja, sela sa svega 18 stanovnika. Na ovom mjestu sve prolazi i pravila ne postoje: posjetioci su maskirani u Vikinge, žongleri vitlaju rekvizitima na sve strane, a među ovim neobičnim posjetiocima je i Kanađanin (40) u slip-gaćicama obojen u plavo poput štrumpfa koji u transu skače na podijumu, dok je samo dan ranije bio prerušen u klovna.

Ova nesvakidašnja i nadrealna slika dolazi sa ovogodišnjeg jubilarnog, 15. izdanja "Mo:Dema" (Memento Demento), najneobičnijeg festivala u Hrvatskoj, o kojem trenutno bruji cijeli region - i to ne samo zbog potpunog hedonizma 7.000 stranaca, već i zbog velike ekološko-pravne bure koja je izbila nakon što je u slunjsku divljinu nelegalno istovarena ogromna količina fekalnog otpada, što već danima istražuje policija.

Organizator Tomislav Sijarto ističe da festival namjerno njeguje kompleksniji, mračniji zvuk koji nije namijenjen najširoj publici. Upravo zbog toga, čak 98 odsto posjetilaca čine stranci stariji od 30 godina, pristigli iz više od 130 zemalja - ponajviše iz Njemačke, Francuske, Švajcarske, ali i Australije, Japana i Brazila. Mnogi od njih na Kordun stižu u sklopu svjetskih festivalskih turneja, direktno sa mađarske "Ozore" ili pred odlazak na američki "Burning Man".

Specifična je i politika prema izvođačima. Umjesto komercijalnih zvijezda koje traže honorare od po 40.000 evra, "Mo:Dem" okuplja di-džejeve koji žive za muziku, spavaju u šatorima zajedno sa publikom i na festivalu borave svih sedam dana, piše "Jutarnji list".

Tri bine i zvuk iz druge dimenzije

Srce festivala "Mo:Dem" čini bina "Hive", smještena u šumi na gornjoj etaži kampa. Na njenoj masivnoj drvenoj konstrukciji neprekidno se smjenjuju hipnotički vizuali, dok podijumom odzvanja agresivan i mračan psihodelični trens koji prelazi 150 pa i 165 BPM-a. Muzika ovdje svira danonoćno, uz pauzu od samo dva sata rano ujutro, pružajući posjetiocima doživljaj koji opisuju kao duboko lično putovanje i stapanje s prirodom.

Nasuprot "Hive-u", uz izvor Mrežnice gdje se najhrabriji kupači osvježavaju potpuno goli, smjestila se bina "Swamp". Izgrađena u obliku antičkog hrama, ova bina nudi dublji i pristupačniji zvuk, dok se za ambijentalnu muziku i opuštanje koristi treća, manja bina "Seed", u čijoj se blizini prodaju psihodelična umjetnička dela i nakit.

Skandal u slunjskoj divljini i šok organizatora

Dok su posjetioci plesali potpuno odsječeni od sveta usled izuzetno slabog telefonskog signala koji je dostupan samo na jednoj udaljenoj tački kampa, u javnost su iscurili uznemirujući snimci fekalija izbačenih na šumske puteve. Prva meta optužbi bili su organizatori festivala, koji tvrde da su za slučaj saznali tek nakon medijskih objava.

Organizator Tomislav Sijarto pokazao je dokumentaciju i račune koji potvrđuju da je za poslove pražnjenja pokretnih toaleta angažovana spoljna firma "Teranlux", kojoj je za te usluge plaćeno 31.875 evra. Kako objašnjava Sijarto, sa tom kompanijom su uspješno sarađivali tri godine, a prema ugovoru, otpad je trebalo da se prazni oko četiri ujutru i odvozi na kolektor u Karlovcu.

Organizatori oštro odbacuju bilo kakvu povezanost sa nelegalnim odlaganjem otpada, ističući da sporni kombi nije u njihovom vlasništvu i da nemaju mogućnost praćenja kretanja spoljnih saradnika van same lokacije festivala.

Zašto Hrvati zaobilaze sopstveni festival

Iako se od Zagreba do lokacije stiže za malo više od dva sata, a posjetiocima sa prostora bivše Jugoslavije nudi se ulaznica po duplo nižoj cijeni od 150 evra, domaća publika je u ogromnoj manjini. Kako objašnjavaju lokalni izvođači, razlog leži u tome što je trens scena u regionu izuzetno mala i svedena na rijetke poluprivatne događaje, pa je ovako tvrd i specifičan zvuk uglavnom van fokusa domaćih ljubitelja elektronske muzike.

Uz bogatu ponudu hrane od oko 10 evra i domaću rakiju koja je omiljena među strancima, cjelokupna atmosfera protiče u znaku potpunog opuštanja i plesne slobode bez ikakvih pravila - u duhu samog imena festivala "Memento Demento", što u prevodu poručuje: "Sjeti se da si lud".