Požar kod Herceg Novog pod kontrolom: Vatrogasci odbranili desetine kuća

Situacija na požarištu iznad naselja Žager u Herceg Novom jutros je znatno povoljnija nakon cjelonoćne borbe vatrogasaca sa vatrenom stihijom koja je prijetila kućama i infrastrukturi.

Izvor: RTCG/Screenshot

Požar, koji je izbio na području niskog rastinja, dodatno je razbuktao jak vjetar, zbog čega se vatra brzo širila prema naseljenim dijelovima između Bijele i Baošića. Tokom noći na terenu su bile angažovane brojne vatrogasne ekipe, policija i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, a jutros u gašenju učestvuju i avion Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore te helikopter.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović rekao je da je situacija tokom noći bila izuzetno teška i da je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 kuća.

"Situacija je sinoć bila veoma kritična. Bilo je ugroženo na desetine kuća. Linija požara je zaista velika, nekoliko kilometara. Proteže se od Bijele prema Baošićima. Gusto naseljeno područje. Bilo je izazovno, trebalo je te kuće odbraniti i to nam je uspjelo", rekao je Ćirović.

Prema njegovim riječima, sve kuće su za sada sačuvane, a nijedan stambeni objekat nije izgorio.

U gašenju požara učestvovali su vatrogasci iz Nikšića, Cetinja, Kotora, Tivta, pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, ekipe iz Luštice, kao i vatrogasci iz Trebinja koji su pomagali tokom jučerašnjeg dana.

Ćirović očekuje da bi požar mogao biti stavljen pod potpunu kontrolu tokom dana.

Zbog opasnosti od širenja vatre dio stanovnika je preventivno evakuisan. Policija je zajedno sa lokalnim službama obilazila ugrožena područja i organizovala smještaj za građane koji su morali da napuste svoje domove.

Načelnik Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi Miodrag Knežević rekao je da je od trenutka prijave požara angažovan kompletan sastav hercegnovske policije, uz podršku službenika regionalnog centra Jug.

"Obišli smo sve kuće koje su bile kritične da bismo izvukli ljude iz tih objekata. Uz pomoć opštinskih službi obezbijeđen je smještaj po hotelima, hrana i piće za stanovnike, kao i za sve ljude koji su večeras na terenu", rekao je Knežević.

Jedna od evakuisanih mještanki, Sanja Lazić, izjavila je da je tokom noći strahovala da bi njena porodica mogla ostati bez svega što je godinama stvarala.

Požar se proširio područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se tokom noći približila kućama i crkvi. Nadležne službe pozvale su građane da ne ometaju intervenciju zaustavljanjem vozila, fotografisanjem i snimanjem na ugroženim lokacijama, kako bi se omogućio nesmetan rad vatrogasnih i policijskih ekipa.