Nakon dramatične noći kod Nevesinja: Požari pod kontrolom, očekuje se pomoć helikoptera

Stanje na požarištima kod Nevesinja jutros je znatno mirnije nakon cjelonoćne borbe s vatrom. Proglašena vanredna situacija u više sela, očekuje se pomoć helikoptera.

Izvor: vatrogasna služba

Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištima kod Nevesinja jutros je dosta mirnije.

Noćas je izgorio jedan manji pomoćni objekat u selu Kovačići, a krak vatre kreće se prema Humčanima u nepristupačnom terenu, javlja RTRS.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Nevesinjskim vatrogascima noćas su pomogli vatrogasci iz Gacka, Bileće, Dobrovoljnog-vatrogasnog društva Lastva Trebinje, kao i veliki broj mještana.

Vatrogasci su potvrdili da očekuju pomoć helikoptera, kako bi pomogao gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj.

Izvor: SRNA/Sanja Bjelica

Na području nevesinjskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići sinoć je proglašena vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožavao ljude i imovinu.

Vanrednu situaciju proglasio je nevesinjski Štab za vanredne situacije.