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Evropa se topi: Temperature idu do 39 stepeni, milioni ljudi na udaru ekstramnih vrućina

Evropa se topi: Temperature idu do 39 stepeni, milioni ljudi na udaru ekstramnih vrućina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Novi toplotni talas pogodio je Evropu. U Francuskoj, Italiji, Španiji i Njemačkoj temperature će prelaziti 35 stepeni, a očekuje se i do 39.

Novi toplotni talas u Evropi: Temperature do 39 stepeni, milioni ljudi na udaru vrućine Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Milioni ljudi širom Evrope spremaju se za još jedan vreli talas i još ekstremnije vrućine.

U Francuskoj, Italiji i Španiji, očekuje se da će se oko 92 miliona ljudi danas suočiti sa temperaturom iznad 35 stepeni Celzijusovih.

Novi toplotni talas dolazi nakon što je zapadna Evropa zabilježila svoj najtopliji period u junu i julu otkad postoje mjerenja, saopšteno je ranije iz službe EU za klimatske promjene "Kopernikus".

Prema podacima "Kopernikusa", temperatura u Evropi raste dvostruko brže nego na drugim kontinentima.

Njemačka meteorološka služba prognozirala je da će temperatura danas dostići 34 stepena Celzijusova, javlja "Dojče vele".

Meteorolozi najavljauju da će temperatura sutra porasti na 37 stepeni, a do petka čak na 39 stepeni Celzijusovih u većem dijelu zapadne i južne Njemačke.

Ovaj toplotni talas je treći udar ekstremne vrućine koji je Njemačka doživjela ovog ljeta.

Dugotrajna vrućina je dovela do pada vodostaja Rajne na rekordno nizak nivo u pojedinim oblastima. Rajna je jedan od glavnih vodenih puteva u Evropi za transport žita, minerala, goriva i druge robe.

Suša utiče i na životnu sredinu Njemačke i na njenu ekonomiju, a kompanije koje se oslanjaju na robu koja se obično transportuje vodom suočavaju se sa problemima zbog nedostatka snabdijevanja.

Ekstremno visoka temperatura preko 35 stepeni Celzijusovih prognozira se i za Francusku, Španiju i Italiju.

Najnoviji udar ekstremne vrućine dolazi samo nekoliko sedmica nakon što su se Francuska i Španija suočile sa nekim od najgorih šumskih požara u svojoj istoriji.

U Španiji, gdje je nekoliko šumskih požara i dalje aktivno, nacionalna meteorološka agencija AEMET upozorava na temperaturu veću od 35 stepeni Celzijusovih.

U međuvremenu, milioni ljudi hrle u Španiju kako bi danas, odnosno večeras, posmatrali potpuno pomračenje Sunca.

Španske vlasti rasporedile su više od 33.000 pripadnika policije na područja za posmatranje pomračenja i pristupne tačke.

Vlasti rade na sprečavanju ovih okupljanja koja dovode do izbijanja novih šumskih požara, savjetujući posjetiocima da ne pale vatru, ne bacaju smeće i ne parkiraju svoja vozila u područjima sa suvom vegetacijom.

"Visoka temperatura, akumulirana suvoća vegetacije i intenzivan pritisak na prirodna područja zbog planiranog putovanja zahtijevaju ekstremne preventivne mjere", rekao je ministar unutrašnjih poslova Španije Fernando Grande-Marlaska.

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Evropa toplotni talas vrućina

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