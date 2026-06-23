Francuska u raljama ekstremnih vrućina: Najtoplija noć u istoriji i 40 žrtava utapanja

Toplotni talas koji je zahvatio Francusku od 18. juna, doveo je do 40 smrtnih slučajeva usljed utapanja, uglavnom među mlađim osobama.

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Francuska se suočava sa ekstremnim toplotnim talasom koji je kulminirao najtoplijom noći u istoriji te zemlje, zabilježenom u periodu od ponedjeljka na utorak. Rekordne temperature uzrokovale su zatvaranje škola, otkazivanje događaja i poremećaje u željezničkom saobraćaju.

Premijer Sebastijan Lekorni potvrdio je nakon kriznog sastanka da je od 18. juna u Francuskoj zabilježeno 40 smrtnih slučajeva utapanjem, dok su građani pokušavali da se rashlade. Većina stradalih su mladi ljudi, prenose francuski mediji.

Nacionalna meteorološka služba, Meteo France, stavila je 54 departmana – što čini otprilike polovinu zemlje – pod crveni meteoalarm. Prognoze ukazuju na to da će ekstremni uslovi potrajati barem do kraja sedmice, uz dnevne maksimume iznad 40 stepeni Celzijusa u mnogim gradovima. Meteorolozi upozoravaju na mogućnost obaranja svih dosadašnjih temperaturnih rekorda bez obzira na doba godine.

Ovaj toplotni talas već se poredi sa onim iz avgusta 2003. godine, kada je usljed ekstremnih vrućina preminulo oko 15.000 ljudi, pretežno starijih osoba u prostorima bez klimatizacije.

Prema podacima Evropske unije, Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava, pri čemu temperature rastu dvostruko brže od globalnog prosjeka od 1980-ih godina. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ističe da je u posljednje četiri godine više od 200.000 ljudi u Evropi preminulo od posljedica povezanih sa toplotom, a većina tih smrtnih slučajeva bila je preventabilna.

Ekstremne vrućine nisu zaobišle ni Veliku Britaniju, gdje je Met Office izdao crveno upozorenje za srijedu i četvrtak. U južnoj Engleskoj očekuju se temperature oko 37 stepeni, dok bi vrhunac toplotnog talasa mogao dostići najmanje 39 stepeni Celzijusa.