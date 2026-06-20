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Evropa usred toplotnog talasa: Temperature na rekordnom novou

Evropa usred toplotnog talasa: Temperature na rekordnom novou

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Evropu zahvata toplotni talas sa temperaturama do 41 °C. Francuska i Njemačka preduzimaju mere za zaštitu stanovništva i turista.

Evropa usred toplotnog talasa Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Lana Stošić

Veliki toplotni talas koji je zahvatio veći dio Evrope alarmirao je zvaničnike i službe u Francuskoj i Njemačkoj i donio nevolje turistima i stanovnicima u Italiji, dok se temperature penju prema rekordnim nivoima.

Francuski premijer Sebastijen Lekornu bi trebalo da održi krizni sastanak u subotu, nakon što je nacionalna meteorološka agencija Meteo Frans (Meteo France) upozorila da će vrućine potrajati do sljedeće sedmice, upoređujući ih sa velikim vrućinama iz 2003. i 2019. godine.

Do nedejlje su prognozirane temperature od 39 do 40 stepeni Celzijusa na potezu od jugozapada do pariske regije, a neka područja mogu dostići i 41 °C.

Očekuje se da će temperature dostići vrhunac u ponedjeljak i da bi mogle da se podudare sa istorijskim maksimumima.

U Njemačkoj su takođe izdata upozorenja na vrućinu u gotovo cijeloj zemlji, koja se prži na temperaturama blizu 38 °C. Meteorološki zavod DWD upozorio je da bi kombinacija vrućine i vlage mogla da izazove jake grmljavinske oluje.

Spas u rimskom hramu

S druge strane Alpa, temperature koje bi mogle dostići 36 ili 37 °C dovele su do poremećaja u svakodnevici Italijana i pokvarile boravak mnogim posjetiocima te zemlje.

Turisti su pod žarkim suncem čekali ispred Koloseuma, što se pod rimskom žegom pokazalo kao test izdržljivosti. Neki su potražili olakšanje u hladnijim podzemnim prostorijama ispod ostataka Klaudijevog hrama.

U Bolonji, gradu na sjeveru i jednom od najtoplijih na Apeninskom poluostrvu, ljudi su se prskali vodom po licu kod centralne Neptunove fontane iz 16. vijeka i sklonili se u hlad tremova. Poljaci su pak u Varšavi potražili olakšanje od vrućine na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.

Sve veći ekonomski danak

Naučnici kažu da klimatski uslovi čine toplotne talase češćim i intenzivnijim širom Evrope, čime raste rizik od zdravstvenih šokova, ali i ekonomskih poremećaja tokom ljetnjih mjeseci.

Vlasti u Parizu preduzele su mere kako bi ublažile uticaj na stanovnike, a novi gradonačelnik Emanuel Gregoar naredio je da se parkovi ne zatvaraju.

Ekonomski uticaj ekstremnih vrućina takođe je sve značajniji. Guverner francuske centralne banke Emanuel Mulen upozorio je na njihove kratkoročne efekte, navodeći smanjenu produktivnost i povećanu potrošnju energije, i dodao da će toplotni talasi u srednjoročnom periodu opteretiti ekonomsku aktivnost.

(Index/MONDO)

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Evropa vrućine toplotni talas

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