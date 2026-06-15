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50 najljepših plaža Evrope za 2026: Sigurno ste posjetili bar jednu

50 najljepših plaža Evrope za 2026: Sigurno ste posjetili bar jednu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Svake godine, objavljuje se lista "Europe's 50 Best Beaches in 2026" koja rangira plaže na osnovu strogih kriterijuma i glasova stručnjaka. Na ovogodišnjoj listi našlo se čak 8 plaža iz regiona, od kojih ste jednu gotovo svi posjetili.

Najljepše plaže u Evropi Izvor: pem_films/Shutterstock

Plaža Jaz na budvanskoj rivijeri važi za jednu od najpoznatijih i najdužih plaža u Crnoj Gori, a na ovogodišnjoj listi zauzela je 35. mjesto u konkurenciji sa mnogim značajnim evropskim destinacijama. Dužina obale od oko 1.2 km, postepeni ulaz u more i čista voda zaista je čine omiljenom među svim generacijama, te se svake godine traži mjesto više.

Top 10 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu

Očekivano, na vrhu liste uglavnom dominiraju destinacije Mediterana:

  1. Fteri Beach, Grčka
  2. Cala Macarella, Španija
  3. Cala Dei Gabbiani, Italija
  4. Kaputas, Turska
  5. Porto Katsiki, Grčka
  6. Santa Giulia, Francuska
  7. Playa Cofete, Španija
  8. Praia da Falesia, Portugal
  9. Porto Timoni, Grčka
  10. La Pelosa, Italija

Na listu svrstane i druge plaže iz regiona

Osim Jaza, svoje mjesto na listi našle su i ove plaže iz našeg dijela Evrope:

  • Podrače, Hrvatska - 14. mjesto
  • Pasjača, Hrvatska - 32. mjesto
  • Zlatni Rat, Hrvatska - 37. mjesto
  • Punta Rata, Hrvatska - 39 mjesto
  • Sakarun, Hrvatska - 42. mjesto
  • Gjipe, Albanija - 28. mjesto
  • Grama Bay, Albanija - 17. mjesto

Koji su kriterijumi za ocjenjivanje plaža i formiranje liste?

Svake godine, portal The World's 50 Best Beaches prvo kontaktira hiljade najiskusnijih turističkih profesionalaca širom svijeta i traže od njih da glasaju za plažu za koju smatraju da je najbolja na svijetu i objasne zbog čega misle tako, ne dajući im nikakve posebne kriterijume kako ne bi uticali na njihovo mišljenje.

Nakon što prikupe glasove turističkih stručnjaka, njihov tim detaljno razmatra svaku prijavu i raspravlja o kvalitetima svake plaže koja je dobila glas. Sljedeći ljudi koje kontaktiraju su Ambasadori plaža, pažljivo odabrana grupa ljudi poznatih po bogatom iskustvu putovanja, posebno kada su u pitanju najbolje svjetske plaže. Svaki ambasador ima pravo da nominuje tri plaže, čime dodatno obogaćuje izbor kandidata.

Na kraju, sastavlja se konačna lista na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • jedinstvenost - da li okolni pejzaž čini plažu izuzetno posebnom
  • životinjski svijet - kolike su šanse da ćete na ovoj plaži ili u njenim vodama sresti fascinantne životinje
  • netaknutost - koliko je plaža udaljena od uobičajenih turističkih ruta i da li se nalazi u gotovo savršenom, prirodnom stanju
  • zvuci prirode - da li na ovoj plaži čujete šum mora i zvuke prirode
  • ulazak u vodu - da li je voda lako pristupačna, mirna i sa pješčanim dnom
  • mirnoća mora - da li je more uglavnom veoma mirno, pa i da li time omogućava opušten boravak u vodi
  • gužva - da li je plaža ikada prenatrpana i da li pruža osjećaj mira i spokoja
  • ostali uslovi - kolika je vjerovatnoća da ćete ovdje doživjeti savršen dan na plaži i da li je ta vjerovatnoća mnogo veća od prosjeka

Da li ste već bili ili planirate da posetite neku od ovih plaža?

 (MONDO)

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Tagovi

plaža Evropa ljetovanje more putovanja

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