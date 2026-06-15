50 najljepših plaža Evrope za 2026: Sigurno ste posjetili bar jednu

Svake godine, objavljuje se lista "Europe's 50 Best Beaches in 2026" koja rangira plaže na osnovu strogih kriterijuma i glasova stručnjaka. Na ovogodišnjoj listi našlo se čak 8 plaža iz regiona, od kojih ste jednu gotovo svi posjetili.
Plaža Jaz na budvanskoj rivijeri važi za jednu od najpoznatijih i najdužih plaža u Crnoj Gori, a na ovogodišnjoj listi zauzela je 35. mjesto u konkurenciji sa mnogim značajnim evropskim destinacijama. Dužina obale od oko 1.2 km, postepeni ulaz u more i čista voda zaista je čine omiljenom među svim generacijama, te se svake godine traži mjesto više.
Top 10 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu
Očekivano, na vrhu liste uglavnom dominiraju destinacije Mediterana:
- Fteri Beach, Grčka
- Cala Macarella, Španija
- Cala Dei Gabbiani, Italija
- Kaputas, Turska
- Porto Katsiki, Grčka
- Santa Giulia, Francuska
- Playa Cofete, Španija
- Praia da Falesia, Portugal
- Porto Timoni, Grčka
- La Pelosa, Italija
Na listu svrstane i druge plaže iz regiona
Osim Jaza, svoje mjesto na listi našle su i ove plaže iz našeg dijela Evrope:
- Podrače, Hrvatska - 14. mjesto
- Pasjača, Hrvatska - 32. mjesto
- Zlatni Rat, Hrvatska - 37. mjesto
- Punta Rata, Hrvatska - 39 mjesto
- Sakarun, Hrvatska - 42. mjesto
- Gjipe, Albanija - 28. mjesto
- Grama Bay, Albanija - 17. mjesto
Koji su kriterijumi za ocjenjivanje plaža i formiranje liste?
Svake godine, portal The World's 50 Best Beaches prvo kontaktira hiljade najiskusnijih turističkih profesionalaca širom svijeta i traže od njih da glasaju za plažu za koju smatraju da je najbolja na svijetu i objasne zbog čega misle tako, ne dajući im nikakve posebne kriterijume kako ne bi uticali na njihovo mišljenje.
Nakon što prikupe glasove turističkih stručnjaka, njihov tim detaljno razmatra svaku prijavu i raspravlja o kvalitetima svake plaže koja je dobila glas. Sljedeći ljudi koje kontaktiraju su Ambasadori plaža, pažljivo odabrana grupa ljudi poznatih po bogatom iskustvu putovanja, posebno kada su u pitanju najbolje svjetske plaže. Svaki ambasador ima pravo da nominuje tri plaže, čime dodatno obogaćuje izbor kandidata.
Na kraju, sastavlja se konačna lista na osnovu sljedećih kriterijuma:
- jedinstvenost - da li okolni pejzaž čini plažu izuzetno posebnom
- životinjski svijet - kolike su šanse da ćete na ovoj plaži ili u njenim vodama sresti fascinantne životinje
- netaknutost - koliko je plaža udaljena od uobičajenih turističkih ruta i da li se nalazi u gotovo savršenom, prirodnom stanju
- zvuci prirode - da li na ovoj plaži čujete šum mora i zvuke prirode
- ulazak u vodu - da li je voda lako pristupačna, mirna i sa pješčanim dnom
- mirnoća mora - da li je more uglavnom veoma mirno, pa i da li time omogućava opušten boravak u vodi
- gužva - da li je plaža ikada prenatrpana i da li pruža osjećaj mira i spokoja
- ostali uslovi - kolika je vjerovatnoća da ćete ovdje doživjeti savršen dan na plaži i da li je ta vjerovatnoća mnogo veća od prosjeka
Da li ste već bili ili planirate da posetite neku od ovih plaža?
(MONDO)