Grčka staza će učiniti da vaše dvorište izgleda kao da ste na moru

Prelijepa grčka staza podsjeća na mediteranska dvorišta. Dugo traje i djeluje luksuzno.

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Ako želite da dvorište dobije atmosferu grčkih ostrva, ne morate da mijenjate cijeli prostor. Jedan od detalja koji može potpuno da promijeni izgled dvorišta jeste staza od prirodnog kamena u svijetlim, toplim tonovima, kakve se često viđaju uz mediteranske kuće i terase.

Kombinacija nepravilnog ili sječenog kamena, belih zidova, zelenila i mediteranskih biljaka stvara opuštenu atmosferu koja podsjeća na ljetovanje u Grčkoj. Ovakva staza može da vodi od kapije do kuće, oko terase, do ljetnjikovca ili kroz dio dvorišta sa cvijećem.

Šta je grčka staza?

„Grčka staza“ nije zvaničan naziv za jednu konkretnu vrstu materijala. U pitanju je pre svega **stil uređenja** koji se oslanja na izgled mediteranskih dvorišta. Najčešće se koriste svijetli prirodni kamen, travertin ili kamene ploče nepravilnog oblika, uz šire fuge ili kombinaciju kamena i zelenila.

Za autentičan mediteranski utisak dobro funkcionišu bež, krem, peščane i svjetlosive nijanse. Travertin je posebno zanimljiv izbor jer se koristi za spoljašnje prostore, uključujući terase i staze, a domaći prodavci prirodnog kamena trenutno nude različite varijante travertina. Na primjer, prodavci u internet oglasima navode cijene od oko 40 do 70 KM po kvadratnom metru.

Koliko košta ovakva staza?

Cijena najviše zavisi od toga da li birate prirodni kamen, betonske ploče ili behaton, kao i od pripreme terena i same ugradnje.

Kod prirodnog kamena, jedan cjenovnik u Srbiji navodi okvirno 25–35 evra po kvadratnom metru za sječeni kamen, travertin i bunja kamen. Ugradnja se dodatno kreće od oko 10 do 20 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od materijala.

To znači da za stazu od, recimo, 10 kvadratnih metara, samo kamen može koštati približno 250–350 evra, dok bi sa ugradnjom okvirna cena mogla da bude oko 350–550 evra, prije eventualnih dodatnih radova. Treba računati i na pripremu podloge, iskop, tampon sloj, pesak, ivičnjake i odvoz materijala ako je teren zahtjevniji.

Za poređenje, behaton je obično povoljnija opcija. Prema aktuelnom cenovniku jednog proizvođača iz Srbije, cijena behaton ploča sa PDV-om kreće se približno od 1.850 do 2.650 dinara po m², u zavisnosti od debljine i varijante.

Ipak, kada se uračunaju priprema terena i radovi, kompletno popločavanje može biti znatno skuplje od same cijene ploča. Cijene se kreću oko 40 do 105 evra po m² za kompletno popločavanje, uključujući materijal, pripremu podloge, postavljanje i fugovanje, mada konačna cijena zavisi od konkretnog projekta.

Da li se grčka staza isplati?

Ako vam je važan izgled dvorišta i planirate da prostor koristite godinama, prirodni kamen može biti dobra investicija. Njegova najveća prednost je izgled, svaki komad ima drugačiju teksturu i nijansu, pa staza deluje prirodnije od potpuno pravilno složenih betonskih ploča. Prirodni kamen je takođe dugotrajan i pogodan za spoljašnje prostore, ali je važno izabrati odgovarajuću vrstu i pravilno pripremiti podlogu. S druge strane, ako vam je najvažnija cena, behaton ili kvalitetne betonske ploče mogu biti racionalniji izbor.

Vidi opis Grčka staza će učiniti da vaše dvorište izgleda kao da ste na moru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram / pi_logic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram / golden_valas Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

Kako da dvorište zaista izgleda kao malo grčko ostrvo?

Sama staza neće napraviti mediteranski ambijent. Efekat je mnogo bolji kada je kombinujete sa nekoliko karakterističnih detalja.

Beli zidovi, drvene pergole, terakota saksije, masline, lavanda, ruzmarin i biljke sa sitnim ružičastim ili ljubičastim cvetovima mogu da daju upravo onaj opušteni izgled koji povezujemo sa grčkim dvorištima. Umjesto savršeno ravne staze, možete napraviti blago vijugavu putanju kroz zelenilo. Uz svijetli kamen posebno lijepo izgledaju drvo i prirodni materijali.