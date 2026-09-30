Pomama za novom džinovskom rasom ovaca: Jedno jagnje prodato za milion dolara

Rasa arašan iz Kirgistana obara sve rekorde.

Izvor: Printscreen/Youtube/ARASHAN 01

Rasa arašan zvanično je registrovana u Kirgistanu u aprilu 2021. Od tada cijene vrtoglavo rastu, pošto su slike džinovskih ovnova postale viralne na društvenim mrežama.

Jedan priplodni ovan rase arašan 2023. je prodat za 150.000 dolara, a navodno su cijene od tada dodatno povećane. Na sajmu ovaca u aprilu, vrijednost jednog mladog ovna procijenjena je na 500.000 dolara, a poslije događaja održanog 19. septembra u blizini Biškeka, pojavili su se izvještaji da je jagnje rase arašan, odgajeno u Kirgistanu, prodato uzgajivaču iz Kazahstana za milion dolara, prenosi RSE.

"Jagnje koje je prodato za milion dolara zove se Antibiotik", rekao je za RSE kirgistanski uzgajivač ovaca Ulan Atabajev, koji tvrdi da poznaje uzgajivače uključene u taj posao.

Kupac iz Kazahstana, koji je pazario ovo skupocjeno jagnje, proslijedio je pitanja novinara RSE svom advokatu koji je kratko samo rekao da je "Antibiotik prodat uzgajivaču Kuanišu Miktibajevu za pozamašnu sumu".

Mirlan Satibekov, predsjednik kirgistanskog Javnog udruženja uzgajivača ovaca, izjavio je za RSE da vrijednost rase arašan proističe iz njihove veličine, brzog rasta i izdržljivosti neophodne za opstanak u surovim klimatskim i geografskim uslovima Kirgistana. "Povrh svega, to su prosto veoma lijepe ovce", dodao je Satibekov.

Arašani iz cijenjenih krvnih linija odlikuju se izraženim "rimskim nosevima", dugim ušima i masivnim, salom ispunjenim repovima. Ove ovce se uzgajaju zbog mesa, s obzirom na to da su jagnjetina i ovčetina osnovne namirnice u centralnoazijskoj ishrani.

Satibekov je za RSE rekao da se ogromni primjerci arašanskih priplodnih ovnova koriste kao "popravljači" kako bi se povećali veličina i tržišna vrijednost naredne generacije ovčijih stada. Uzgajivači plaćaju pozamašne naknade vlasnicima čuvenih arašanskih ovnova za oplodnju svojih ovaca. Pored toga, mladi mužjaci porijeklom od slavnog oca mogu se prodati drugim uzgajivačima po izuzetno visokim cijenama, koje dostižu vrijednost kuće. Ranije ove godine, kazahstanski uzgajivač Miktibajev objavio je snimak prodaje dva arašanska ovna uzgajivaču iz Uzbekistana, za, prema navodima, ukupno 275.000 dolara.

Pojedini komentatori iz Kirgistana poredili su spekulativnu groznicu oko arašanskih ovaca s Ponzijevom šemom, dok su na internetu izbile rasprave oko izvještaja o ljudima koji uzimaju rizične kredite ili prodaju automobile i kuće kako bi kupili ovnove za priplod.

Nasuprot ogromnim sumama koje se plaćaju za elitne priplodne primjerke, cijena prosječne odrasle arašanske ovce povezana je s tržišnom cijenom ovčetine. Poslije klanja, odrasla arašanska ovca daje meso čija se vrijednost, prema trenutnim tržišnim cijenama, procjenjuje na nekoliko stotina dolara, budući da jedan primjerak ima oko 50 do 60 kilograma mesa.

Rasa arašan nastala je kao rezultat eksperimenta u uzgoju sprovedenog sedamdesetih godina prošlog vijeka u kirgistanskom gradu Kantu.

"Tokom sovjetskog perioda, postojala je stanica za testiranje poljoprivrednih mašina (u Kantu) i njen tadašnji direktor bio je čovjek po imenu Zubkov", rekao je Satibekov za RSE. "On je iz Tadžikistana donio ovnove hisar rase i počeo da ih ukršta s našim autohtonim lokalnim ovcama koje se uzgajaju radi mesa i masti".

U Kirgistanu trenutno ima oko 48.000 arašanskih ovaca, što čini mali dio ukupne populacije ovaca u zemlji, koja broji oko 5,6 miliona grla.

Rekordna masa za ovna rase arašan postavljena je u junu 2026. i iznosila je 236 kilograma, što je nešto manje od sofolk ovna u Sjedinjenim Američkim Državama koji je 1991. imao 247,2 kilograma, što je najveća masa domaće ovce ikada zabilježena.

Usred zabrane izvoza ovaca uvedene s ciljem da se obuzda rast cijena mesa u Kirgistanu, ovog ljeta je napravljeno izuzeće za arašane.

"U protekla dva mjeseca izvezli smo 215 arašan ovaca u Uzbekistan" otkako je zabrana ukinuta za arašane, rekao je Satibekov. "Postoji interesovanje i iz Rusije, a posjetili su nas i poljoprivrednici iz Moldavije i Gruzije. Razmatraju kako mogu da ponesu životinje sa sobom, ali zasad radimo na tome kako se sve ovo može izvesti."

(RSE/MONDO)