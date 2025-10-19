logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvonima i blejanjem kroz Madrid: Stado od 1.100 ovaca i 200 koza prošlo kroz grad (FOTO/VIDEO)

Zvonima i blejanjem kroz Madrid: Stado od 1.100 ovaca i 200 koza prošlo kroz grad (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Ulice Madrida danas su bile zakrčene stadom ovaca i koza, kao i hiljadama ljudi, tokom godišnjeg festivala kojim se odaje počast ruralnom nasljeđu ovog područja.

Stado od 1.100 ovaca i 200 koza prošlo kroz Madrid Izvor: Shutterstock, Jose Luis Vega

Parada ovaca sa zvonima, blejanjem i muzikom privukla je pažnju brojnih posjetilaca.

Svake godine, organizatori Festivala transhumacije (kretanja između sezonskih pašnjaka) oživljavaju pastoralni prizor na ulicama glavnog grada Španije.

Festival ukazuje i na ekološke prednosti tradicionalne ispaše, u kojoj se stoka koristi za čišćenje žbunja i drugog zapaljivog rastinja, čime se smanjuje rizik od širenja šumskih požara.

Izvor: Shutterstock, J.ParedesPhotos

Ove godine na ulicama je bilo oko 1.100 merino ovaca i 200 koza, rekli su organizatori.

Španska prijestonica nalazi se na drevnoj migracionoj ruti koja je bila dio ogromne mreže poljoprivrednih staza na Iberijskom poluostrvu, prenio je AP.

Tamo gdje se sada nalazi grad nekada su bila otvorena polja i šume, ispresijecane putevima za stoku. U okviru festivala, organizatori plaćaju gradu simboličnu naknadu za bezbjedan prolazak životinja.

Madrid održava ovaj festival od 1994. godine. Manji gradovi u Italiji, Francuskoj i Kaliforniji organizuju slične događaje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Madrid Španija koze ovce

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA