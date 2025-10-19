Zvonima i blejanjem kroz Madrid: Stado od 1.100 ovaca i 200 koza prošlo kroz grad (FOTO/VIDEO)

Ulice Madrida danas su bile zakrčene stadom ovaca i koza, kao i hiljadama ljudi, tokom godišnjeg festivala kojim se odaje počast ruralnom nasljeđu ovog područja.

Izvor: Shutterstock, Jose Luis Vega

Parada ovaca sa zvonima, blejanjem i muzikom privukla je pažnju brojnih posjetilaca.

Svake godine, organizatori Festivala transhumacije (kretanja između sezonskih pašnjaka) oživljavaju pastoralni prizor na ulicama glavnog grada Španije.

Festival ukazuje i na ekološke prednosti tradicionalne ispaše, u kojoj se stoka koristi za čišćenje žbunja i drugog zapaljivog rastinja, čime se smanjuje rizik od širenja šumskih požara.

Izvor: Shutterstock, J.ParedesPhotos

Ove godine na ulicama je bilo oko 1.100 merino ovaca i 200 koza, rekli su organizatori.

Španska prijestonica nalazi se na drevnoj migracionoj ruti koja je bila dio ogromne mreže poljoprivrednih staza na Iberijskom poluostrvu, prenio je AP.

Tamo gdje se sada nalazi grad nekada su bila otvorena polja i šume, ispresijecane putevima za stoku. U okviru festivala, organizatori plaćaju gradu simboličnu naknadu za bezbjedan prolazak životinja.

Madrid održava ovaj festival od 1994. godine. Manji gradovi u Italiji, Francuskoj i Kaliforniji organizuju slične događaje.