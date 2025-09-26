Da li biste se vozili u autobusu bez vozača? U ovom gradu to je već realnost

U srcu Madrida krenuo je u probnu vožnju prvi potpuno autonomni električni minibus proizveden u Španiji. Vozilo bez vozača već prevozi putnike kroz poznati park Casa de Campo, a stručnjaci vjeruju da bi ovakva tehnologija mogla riješiti sve veći problem nedostatka vozača

Izvor: Shutterstock/Marta Fernandez Jimenez

U prijestonici Španije predstavljen je prvi autonomni električni minibus koji prevozi putnike kroz madridski park Casa de Campo, i to bez vozača.

Od 15. septembra, ovaj u potpunosti električni i autonomni autobus domaće proizvodnje kruži kroz jedan od najvećih parkova u Madridu, u sklopu pilot-projekta koji zajednički sprovode Gradska saobraćajna kompanija (EMT) i Tehnološki centar za automobilsku industriju Galicije (CTAG).

Cilj projekta je testiranje tehnologije autonomne vožnje u realnim uslovima saobraćaja.

Besplatan, tih i bez vozača - vozi 12 putnika

Minibus može da primi do 12 putnika i vozi radnim danima, od ponedjeljka do petka, u periodu od 12 do 17 časova.

Kreće se kružnom trasom dužine 1,8 kilometara, sa šest stajališta, a vožnja je potpuno besplatna. Proba će trajati do 24. oktobra, kao dio obilježavanjaEvropske nedjelje mobilnosti.

U prvim danima, građani koji su se vozili njime nisu krili uzbuđenje zbog toga što se nalaze u autobusu bez vozača, dok su zaposleni u EMT-u pokazivali ponos što učestvuju u jednom ovako pionirskom projektu.

"Ovo je jedan od najboljih autobusa koje sam testirao", rekao je Cesar Omar Čakon Fernandes, šef odseka za planiranje voznog parka EMT-a za Euronews.

"Odlično se ponaša u vožnji, tehnologija je sjajno integrisana, ne vozi robotski i ne pravi nagle pokrete kao neki drugi modeli", dodao je on.

Rješenje za nedostatak vozača širom Evrope?

Autonomna vozila poput ovog minibusa mogla bi predstavljati odgovor na sve veći problem sa nedostatkom profesionalnih vozača u Evropi. Iako se Madrid za sada ne suočava s tim izazovom, stručnjaci smatraju da bi ova tehnologija mogla pomoći gradovima koji imaju problema u kritičnim zonama.

"Kod nas trenutno nema problema sa kadrovima, ali vidimo priliku da unapredimo bezbjednost i efikasnost javnog prevoza", kaže Čakon.

Ova tehnologija može pomoći na takozvanim "vrućim tačkama" gdje su ti problemi izraženiji.

"Mozak" autobusa razvijen u Galiciji

Minibus je 100% električni, ali su mnoge komponente uvezene iz inostranstva.

Ipak, softver, integracija sistema i montaža obavljeni su u Galiciji, na severu Španije. Tamo su ugrađeni senzori, kamere, GPS, kao i centralna procesorska jedinica (CPU), takoreći "mozak" vozila.

Uprkos skepticizmu dela javnosti, EMT tvrdi da je sistem siguran i da se na razvoju ove tehnologije radi već godinama.

"Ovo nije prvi put da testiramo autonomna vozila. Već četiri ili pet godina radimo na raznim projektima, i ovo je jedno od najpouzdanijih vozila s kojima smo radili", kaže Čakon.

Napredna tehnologija detektuje sve - od bicikala do životinja

Autobus koristi sofisticirani sistem za praćenje u realnom vremenu: brzina, ubrzanje, položaj na putu, status vrata, rampe za osobe sa invaliditetom i signalizacija, sve se nadzire automatski.

U pitanju je autonomija nivoa 4, što znači da vozilo samostalno prepoznaje saobraćajnice, pešake, bicikliste, semafore i donosi odluke kada da ubrza, zakoči ili skrene.

"Vozilo prepoznaje bilo kakvu prepreku, bilo da je u pitanju bicikl ili životinja, i reaguje kako bi izbeglo sudar", objašnjava Čakon.

Vožnja bez vozača, ali ne i bez nadzora

Iako je autobus potpuno autonoman, u njemu se uvijek nalazi bezbjednosni operater.

Njegov zadatak je da nadgleda vožnju i reaguje u slučaju hitne situacije, može ručno otvoriti vrata ili zakočiti vozilo.

"Iako je u pitanju autonomna linija, ništa ne prepuštamo slučaju", zaključuje Čakon.

(EUpravo zato/euronews.com)