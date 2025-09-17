logo
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Šta da radite kada se električni automobil isključi tokom vožnje: Zvučna i vizuelna upozorenja obavezno ispratite 1

Šta da radite kada se električni automobil isključi tokom vožnje: Zvučna i vizuelna upozorenja obavezno ispratite

Autor mondo.ba
1

Električni automobili sa rezervom snage mogu da pređu 15 do 20 kilometara.

Šta uraditi kad se isključi električni automobil tokom vožnje Izvor: Shutterstock

Svi električni automobili ponašaju se slično dok se u nekom trenutku ne zaustave bez napajanja. Prvo upozorenje dolazi prilično rano u većini automobila, kada se prikazuje domet od 40 do 80 kilometara ili 15 do 20 posto nivoa napunjenosti baterije.

Često simbol baterije postane narandžast ili se pojavi upozorenje u vidu poruke, kao što je na primjer "Molimo napunite uskoro". Nema promena u isporuci snage u ovoj fazi. Druga faza se obično javlja ispod deset posto napunjenosti baterije, kada se kod nekih modela, uz vizuelna upozorenja javljaju i akustična.

Neka vozila takođe predlažu mjere uštede poput prebacivanja na eko način rada ili smanjenja grejanja ili klima-uređaja. Automobil se u ovoj fazi još može voziti bez većih gubitaka snage, samo što prilikom naglog ubrzanja više nije dostupna puna snaga. Kada prikazani preostali domet postane jednocifren, mnoga vozila primjetno smanjuju performanse. Automobil se i dalje može voziti u ovom stanju sa smanjenom dinamikom.

Njemački auto-klub (ADAC) testirao je na svom poligonu u Pencingu u Bavarskoj šest vozila: BYD Seal, Nio EL6, Kiju EV6, Teslin Model Y, Volvo EX40 i VW ID.3.

Ako još uvijek niste napunili i nastavili da vozite, videćete "nulu" na ekranu tamo gdje je obavještenje o preostaloj kilometraži i kod nivoa napunjenosti baterije. Mnogi električni automobili sada imaju i simbol kornjače.

U testu električni automobili nisu se potpuno ugasili, poput mobilnog telefona, nego su prešli na takozvanu rezervu snage za hitne slučajeve. Tokom testiranja šest električnih automobila je s rezervom snage za hitne slučajeve ipak prešlo između 15 i 20 kilometara sa maksimalnom brzinom od 50 km/h koju su kao referentnu vrijednost postavili test vozači.

Tokom vožnje na ovoj rezervi snaga se sve više smanjuje, a vožnja postaje sve teža. Ako imate sreće, to je dovoljno samo da stignete do sljedeće stanice za punjenje. Međutim, kada ste na rezervi snage za hitne slučajeve treba očekivati da se vozilo može ugasiti u bilo kom trenutku i mora se bezbedno parkirati, na primer pored puta ili na parkingu, ako je to moguće.

Kada električno vozilo konačno ostane bez energije, nijedan sistem ne radi.

(B92, Mondo)

