VW nudi "otključavanje" pune snage motora kroz mjesečnu ili trajnu pretplatu

Njemački automobilski gigant Volkswagen (VW) uveo je pretplatničku uslugu za kupce u Velikoj Britaniji koji žele povećati snagu svojih električnih automobila.

Izvor: Profimedia

Volkswagen uvodi pretplatu za dodatnu snagu električnih vozila u Velikoj Britaniji.

Kupci koji izaberu određeni model iz VW-ove serije ID.3 mogu doplatiti kako bi otključali punu snagu motora koji se već nalazi u vozilu.

Iz kompanije navode da će „opciono povećanje snage“ koštati 16,50 funti mjesečno ili 165 funti godišnje, dok će oni koji žele trajnu pretplatu platiti 649 funti.

Kako kažu u Volkswagenu, cilj je da se kupcima ponudi veći izbor.

Prema pisanju Auto Expressa, koji je prvi objavio priču, trajna pretplata vezana je za automobil, a ne za vlasnika – što znači da bi unapređenje ostalo aktivno i u slučaju da vozilo promijeni vlasnika.

Portparol VW-a rekao je za BBC da smatraju da davanje ljudima opcije da kupe više snage za svoj automobil „nije ništa novo“.

"Istorijski gledano, mnoga vozila na benzin i dizel nudila su se sa motorima iste zapremine, ali i mogućnošću izbora snažnije varijante", izjavio je on.

Dodao je da ovakva unapređenja omogućavaju kupcima da u svakom trenutku izaberu "sportskiji" doživljaj vožnje, umjesto da se od početka obavežu na višu početnu cijenu vozila.

Ipak, ovakve ponude u prošlosti su izazvale nezadovoljstvo dijela kupaca, koji smatraju nepravednim da moraju dodatno plaćati za funkcije koje – u nekim slučajevima – njihovo vozilo već ima ugrađene.

"Ništa novo"

Slične modele pretplate već su ranije uveli i drugi proizvođači. BMW je, na primjer, nudio pretplatu za grijana sjedišta i volane, dok je Mercedes 2022. godine u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuo online pretplatu koja je omogućavala kupcima da plate kako bi njihova električna vozila imala brže ubrzanje.

Prema istraživanju agencije S&P Global, dio kupaca odbija cijena pretplata za pojedine funkcije u automobilima, kao i činjenica da se i osnovne opcije dijele u više nivoa koji se dodatno naplaćuju.

Broj ispitanika koji su rekli da bi platili za povezane usluge smanjio se sa 86 odsto u 2024. godini na 68 odsto u 2025.

To se dešava iako tržište pretplata generalno bilježi rast – prema procjenama istraživačke firme Juniper Research, globalna ekonomija zasnovana na pretplatama do 2028. godine mogla bi da dostigne vrijednost od gotovo 1.000 milijardi dolara (oko 740 milijardi funti).

(MONDO/BBC)