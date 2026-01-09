logo
Najbolje kuvano bijelo vino koje ćete ikada probati: Ljepše je i od onih na božićnim marketima

Najbolje kuvano bijelo vino koje ćete ikada probati: Ljepše je i od onih na božićnim marketima

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Otkrijte kako da napravite kuvano bijelo vino. Biće ljepše od onih na božićnim marketima i najbolje koje ste ikada probali.

Recept za bijelo kuvano vino Izvor: Shutterstock

Ništa ne grije tako prijatno kao čaša finog kuvanog bijelog vina.

Aromatično, začinjeno cimetom, karanfilićem i zvjezdastim anisom, blago zaslađeno medom i osvježeno kolutovima narandže i limuna, ovo vino je savršena alkoholna poslastica koja zaokružuje praznični obrok.

Svaki gutljaj unosi toplinu i stvara ugođaj koji ćete dugo pamtiti.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: piće

Porcije/Količina: 4–5 čaša

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja: 15–20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 1 litar bijelog vina
  • 200 ml soka od jabuke (ili vode)
  • 2 kašike meda (ili po ukusu)
  • 1 narandža, isječena na kolutove
  • 1 limun, isječen na kolutove
  • 2 kašičice cimeta
  • nekoliko karanfilića
  • 2 zvjezdasta anisa
  • prstohvat muskatnog oraščića

Priprema:

1. korak: Zagrijavanje soka i začina

U šerpu sipajte sok od jabuke (ili vodu) i dodajte cimet, karanfiliće, zvjezdasti anis i muskatni oraščić. Stavite na laganu vatru i zagrijavajte oko 5 minuta, dok začini ne počnu da puštaju miris.

Drugačija verzija:

Umjesto bijelog, ovaj recept možete pripremiti i sa crvenim ili roze vinom.

 2. korak: Dodavanje citrusa

Dodajte kolutove narandže i limuna i kuvajte još nekoliko minuta, da voće pusti aromu.

3. korak: Dodavanje vina i meda

Sipajte bijelo vino u šerpu i dodajte med. Lagano miješajte dok se med potpuno ne rastopi. Važno je da vino bude toplo, ali ne proključa, kako bi zadržalo aromu i alkohol.

4. korak: Hlađenje i serviranje

Sklonite sa vatre i ostavite 5 minuta da se ukusi lijepo sjedine. Procijedite vino kroz cjediljku, sipajte u čaše i po želji ukrasite kolutom narandže ili štapićem cimeta.

(Stvar ukusa/Mondo) 

