Najbolje kuvano bijelo vino koje ćete ikada probati: Ljepše je i od onih na božićnim marketima

Otkrijte kako da napravite kuvano bijelo vino. Biće ljepše od onih na božićnim marketima i najbolje koje ste ikada probali.

Ništa ne grije tako prijatno kao čaša finog kuvanog bijelog vina.



Aromatično, začinjeno cimetom, karanfilićem i zvjezdastim anisom, blago zaslađeno medom i osvježeno kolutovima narandže i limuna, ovo vino je savršena alkoholna poslastica koja zaokružuje praznični obrok.

Svaki gutljaj unosi toplinu i stvara ugođaj koji ćete dugo pamtiti.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: piće

Porcije/Količina: 4–5 čaša

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja: 15–20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 litar bijelog vina

200 ml soka od jabuke (ili vode)

2 kašike meda (ili po ukusu)

1 narandža, isječena na kolutove

1 limun, isječen na kolutove

2 kašičice cimeta

nekoliko karanfilića

2 zvjezdasta anisa

prstohvat muskatnog oraščića

1. korak: Zagrijavanje soka i začina

U šerpu sipajte sok od jabuke (ili vodu) i dodajte cimet, karanfiliće, zvjezdasti anis i muskatni oraščić. Stavite na laganu vatru i zagrijavajte oko 5 minuta, dok začini ne počnu da puštaju miris.

Drugačija verzija: Umjesto bijelog, ovaj recept možete pripremiti i sa crvenim ili roze vinom.

2. korak: Dodavanje citrusa

Dodajte kolutove narandže i limuna i kuvajte još nekoliko minuta, da voće pusti aromu.

3. korak: Dodavanje vina i meda

Sipajte bijelo vino u šerpu i dodajte med. Lagano miješajte dok se med potpuno ne rastopi. Važno je da vino bude toplo, ali ne proključa, kako bi zadržalo aromu i alkohol.

4. korak: Hlađenje i serviranje

Sklonite sa vatre i ostavite 5 minuta da se ukusi lijepo sjedine. Procijedite vino kroz cjediljku, sipajte u čaše i po želji ukrasite kolutom narandže ili štapićem cimeta.

