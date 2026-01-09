Najbolje kuvano bijelo vino koje ćete ikada probati: Ljepše je i od onih na božićnim marketima

Otkrijte kako da napravite kuvano bijelo vino. Biće ljepše od onih na božićnim marketima i najbolje koje ste ikada probali.
Aromatično, začinjeno cimetom, karanfilićem i zvjezdastim anisom, blago zaslađeno medom i osvježeno kolutovima narandže i limuna, ovo vino je savršena alkoholna poslastica koja zaokružuje praznični obrok.
Svaki gutljaj unosi toplinu i stvara ugođaj koji ćete dugo pamtiti.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: piće
Porcije/Količina: 4–5 čaša
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme kuvanja: 15–20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 litar bijelog vina
- 200 ml soka od jabuke (ili vode)
- 2 kašike meda (ili po ukusu)
- 1 narandža, isječena na kolutove
- 1 limun, isječen na kolutove
- 2 kašičice cimeta
- nekoliko karanfilića
- 2 zvjezdasta anisa
- prstohvat muskatnog oraščića
Priprema:
1. korak: Zagrijavanje soka i začina
U šerpu sipajte sok od jabuke (ili vodu) i dodajte cimet, karanfiliće, zvjezdasti anis i muskatni oraščić. Stavite na laganu vatru i zagrijavajte oko 5 minuta, dok začini ne počnu da puštaju miris.
Umjesto bijelog, ovaj recept možete pripremiti i sa crvenim ili roze vinom.
2. korak: Dodavanje citrusa
Dodajte kolutove narandže i limuna i kuvajte još nekoliko minuta, da voće pusti aromu.
3. korak: Dodavanje vina i meda
Sipajte bijelo vino u šerpu i dodajte med. Lagano miješajte dok se med potpuno ne rastopi. Važno je da vino bude toplo, ali ne proključa, kako bi zadržalo aromu i alkohol.
4. korak: Hlađenje i serviranje
Sklonite sa vatre i ostavite 5 minuta da se ukusi lijepo sjedine. Procijedite vino kroz cjediljku, sipajte u čaše i po želji ukrasite kolutom narandže ili štapićem cimeta.
(Stvar ukusa/Mondo)