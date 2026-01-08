Susam salata od samo 4 sastojka: Super dodatak svečanoj trpezi u posljednji čas

Evo kako da u posljednji čas napravite susam salatu od samo 4 sastojka koja je super dodatak svečanoj trpezi.
Ako vam se pred božićni ili slavski ručak desi da vam fali još jedan ukusan, kremast i hrskav element na trpezi, ova susam salata je pravo rješenje.
Spremna je za tren, a kombinacija aromatičnog susama, sočnih pilećih prsa i kremaste pavlake daje joj savršenu ravnotežu ukusa.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije: 4-6
Vrijeme pripreme: 10-15 minuta
Vrijeme hlađenja: 5-10 minuta (po želji)
Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 100 g susama
- 200 g pilećih prsa
- 150 g rendanog sira (kačkavalj ili trapist)
- 400 g kisele pavlake
Priprema:
1. korak: Prženje susama
Susam stavite u suvi tiganj i pržite na niskoj temperaturi oko 5 minuta, stalno miješajući, dok ne dobije zlatnu boju i prijatan miris. Pazite da ne pregori.
2. korak: Priprema ostalih sastojaka
Pileća prsa iseckajte na sitne kockice, a sir izrendajte.
Ako volite kiselkastiji ukus, možete dodati dva sitno isjeckana kisela krastavčića.
3. korak: Miješanje
U većoj činiji pomiješajte kiselu pavlaku i rendani sir. Dodajte pileća prsa i prženi susam. Dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine.
4. korak: Dekoracija
Ostavite malo susama sa strane i pospite po vrhu salate prije služenja.
5. korak: Serviranje
Salatu možete odmah poslužiti ili ostaviti 5-10 minuta u frižideru da se ukusi prožmu.