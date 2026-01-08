Susam salata od samo 4 sastojka: Super dodatak svečanoj trpezi u posljednji čas

Evo kako da u posljednji čas napravite susam salatu od samo 4 sastojka koja je super dodatak svečanoj trpezi.

Izvor: Shutterstock

Ako vam se pred božićni ili slavski ručak desi da vam fali još jedan ukusan, kremast i hrskav element na trpezi, ova susam salata je pravo rješenje.

Spremna je za tren, a kombinacija aromatičnog susama, sočnih pilećih prsa i kremaste pavlake daje joj savršenu ravnotežu ukusa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije: 4-6

Vrijeme pripreme: 10-15 minuta

Vrijeme hlađenja: 5-10 minuta (po želji)

Ukupno vrijeme pripreme: oko 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

100 g susama

200 g pilećih prsa

150 g rendanog sira (kačkavalj ili trapist)

400 g kisele pavlake

Priprema:

1. korak: Prženje susama

Susam stavite u suvi tiganj i pržite na niskoj temperaturi oko 5 minuta, stalno miješajući, dok ne dobije zlatnu boju i prijatan miris. Pazite da ne pregori.

2. korak: Priprema ostalih sastojaka

Pileća prsa iseckajte na sitne kockice, a sir izrendajte.

Dodatni savjet: Ako volite kiselkastiji ukus, možete dodati dva sitno isjeckana kisela krastavčića.

3. korak: Miješanje

U većoj činiji pomiješajte kiselu pavlaku i rendani sir. Dodajte pileća prsa i prženi susam. Dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine.

4. korak: Dekoracija

Ostavite malo susama sa strane i pospite po vrhu salate prije služenja.

5. korak: Serviranje

Salatu možete odmah poslužiti ili ostaviti 5-10 minuta u frižideru da se ukusi prožmu.