Male dnevne sobe bez nereda: 8 trikova dizajnera da prostor izgleda prostranije i urednije

Male dnevne sobe bez nereda: 8 trikova dizajnera da prostor izgleda prostranije i urednije

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
Male dnevne sobe često deluju zagušeno, ali uz nekoliko trikova dizajnera enterijera mogu izgledati prostrano, uredno i elegantno.

Kako da mali dnevni boravak izgleda prostrano Izvor: followtheflow/shutterstock

  • Male dnevne sobe mogu izgledati prostrano i elegantno uz pravilan izbor namještaja i dekoracije.
  • Svijetle boje, ogledala i zidne police vizuelno otvaraju prostor.
  • Manje dekoracije i više praznog prostora čine da soba djeluje urednije i luksuznije.

Male dnevne sobe mogu djelovati toplo i elegantno, ali samo ako su dobro organizovane. Kada je previše sitnica, namještaja ili pogrešnih boja, prostor brzo počinje da izgleda zagušeno i neuredno.

Dizajneri enterijera često kažu da kvadratura nije presudna, mnogo je važnije kako se prostor koristi i organizuje. Uz nekoliko jednostavnih trikova, i mala dnevna soba može izgledati prostrano, uredno i elegantno.

1. Manje namještaja – ali kvalitetnije

Najčešća greška u malim dnevnim sobama jeste previše komada namještaja. Umesto nekoliko malih stolica, taburea i komoda, bolje je izabrati nekoliko većih, ali funkcionalnih komada koji imaju jasnu svrhu.

2. Svijetle boje vizuelno otvaraju prostor

Bež, krem, svijetlosiva ili topla bela boja zidova reflektuju svjetlost i čine prostor većim. Tamne boje mogu izgledati luksuzno, ali u malim prostorijama lako stvaraju osećaj skučenosti.

Pogledajte i kakvi zidovi su sada moderni:

3. Police na zidovima štede prostor

Umjesto velikih regala, dizajneri sve češće preporučuju otvorene zidne police. One oslobađaju pod i stvaraju utisak laganijeg prostora.

4. Ogledalo na pravom mestu

Jedno veće ogledalo može potpuno promeniti utisak prostorije jer reflektuje svjetlost i vizuelno proširuje prostor.

Ogledalo u stanu
Izvor: Shutterstock

5. Jedan dominantan dekor

Umjesto mnogo malih ukrasa, mnogo bolje izgleda jedan upečatljiv detalj – velika slika, zanimljiva lampa ili biljka.

6. Skriven prostor za odlaganje

Klub stočići sa prostorom za odlaganje, kutije ili klupe sa fiokama pomažu da se sitnice sklone i da prostor izgleda urednije.

skrivene fioke u stepenicama
Izvor: Nurulliaa/Shutterstock

7. Zavjese od plafona do poda

Duge zavjese vizuelno podižu plafon i čine prostor elegantnijim, a pogledajte neke od ideja za duge zavese za dnevnu sobu:

8. Pravilo praznog prostora

Najvažnije pravilo uređenja je da dio prostora mora ostati prazan. Kada sve ima svoje mjesto, prostor automatski izgleda urednije i prostranije.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko malih promjena da dnevna soba izgleda potpuno drugačije – svijetlije, prostranije i elegantnije.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

