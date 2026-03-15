Male dnevne sobe bez nereda: 8 trikova dizajnera da prostor izgleda prostranije i urednije

Male dnevne sobe često deluju zagušeno, ali uz nekoliko trikova dizajnera enterijera mogu izgledati prostrano, uredno i elegantno.

Male dnevne sobe mogu izgledati prostrano i elegantno uz pravilan izbor namještaja i dekoracije.

Svijetle boje, ogledala i zidne police vizuelno otvaraju prostor.

Manje dekoracije i više praznog prostora čine da soba djeluje urednije i luksuznije.

Male dnevne sobe mogu djelovati toplo i elegantno, ali samo ako su dobro organizovane. Kada je previše sitnica, namještaja ili pogrešnih boja, prostor brzo počinje da izgleda zagušeno i neuredno.

Dizajneri enterijera često kažu da kvadratura nije presudna, mnogo je važnije kako se prostor koristi i organizuje. Uz nekoliko jednostavnih trikova, i mala dnevna soba može izgledati prostrano, uredno i elegantno.

1. Manje namještaja – ali kvalitetnije

Najčešća greška u malim dnevnim sobama jeste previše komada namještaja. Umesto nekoliko malih stolica, taburea i komoda, bolje je izabrati nekoliko većih, ali funkcionalnih komada koji imaju jasnu svrhu.

2. Svijetle boje vizuelno otvaraju prostor

Bež, krem, svijetlosiva ili topla bela boja zidova reflektuju svjetlost i čine prostor većim. Tamne boje mogu izgledati luksuzno, ali u malim prostorijama lako stvaraju osećaj skučenosti.

3. Police na zidovima štede prostor

Umjesto velikih regala, dizajneri sve češće preporučuju otvorene zidne police. One oslobađaju pod i stvaraju utisak laganijeg prostora.

4. Ogledalo na pravom mestu

Jedno veće ogledalo može potpuno promeniti utisak prostorije jer reflektuje svjetlost i vizuelno proširuje prostor.

5. Jedan dominantan dekor

Umjesto mnogo malih ukrasa, mnogo bolje izgleda jedan upečatljiv detalj – velika slika, zanimljiva lampa ili biljka.

6. Skriven prostor za odlaganje

Klub stočići sa prostorom za odlaganje, kutije ili klupe sa fiokama pomažu da se sitnice sklone i da prostor izgleda urednije.

7. Zavjese od plafona do poda

Duge zavjese vizuelno podižu plafon i čine prostor elegantnijim.

8. Pravilo praznog prostora

Najvažnije pravilo uređenja je da dio prostora mora ostati prazan. Kada sve ima svoje mjesto, prostor automatski izgleda urednije i prostranije.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko malih promjena da dnevna soba izgleda potpuno drugačije – svijetlije, prostranije i elegantnije.