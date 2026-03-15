Male dnevne sobe bez nereda: 8 trikova dizajnera da prostor izgleda prostranije i urednije

Male dnevne sobe često deluju zagušeno, ali uz nekoliko trikova dizajnera enterijera mogu izgledati prostrano, uredno i elegantno.
- Male dnevne sobe mogu izgledati prostrano i elegantno uz pravilan izbor namještaja i dekoracije.
- Svijetle boje, ogledala i zidne police vizuelno otvaraju prostor.
- Manje dekoracije i više praznog prostora čine da soba djeluje urednije i luksuznije.
Male dnevne sobe mogu djelovati toplo i elegantno, ali samo ako su dobro organizovane. Kada je previše sitnica, namještaja ili pogrešnih boja, prostor brzo počinje da izgleda zagušeno i neuredno.
Dizajneri enterijera često kažu da kvadratura nije presudna, mnogo je važnije kako se prostor koristi i organizuje. Uz nekoliko jednostavnih trikova, i mala dnevna soba može izgledati prostrano, uredno i elegantno.
1. Manje namještaja – ali kvalitetnije
Najčešća greška u malim dnevnim sobama jeste previše komada namještaja. Umesto nekoliko malih stolica, taburea i komoda, bolje je izabrati nekoliko većih, ali funkcionalnih komada koji imaju jasnu svrhu.
2. Svijetle boje vizuelno otvaraju prostor
Bež, krem, svijetlosiva ili topla bela boja zidova reflektuju svjetlost i čine prostor većim. Tamne boje mogu izgledati luksuzno, ali u malim prostorijama lako stvaraju osećaj skučenosti.
3. Police na zidovima štede prostor
Umjesto velikih regala, dizajneri sve češće preporučuju otvorene zidne police. One oslobađaju pod i stvaraju utisak laganijeg prostora.
4. Ogledalo na pravom mestu
Jedno veće ogledalo može potpuno promeniti utisak prostorije jer reflektuje svjetlost i vizuelno proširuje prostor.
5. Jedan dominantan dekor
Umjesto mnogo malih ukrasa, mnogo bolje izgleda jedan upečatljiv detalj – velika slika, zanimljiva lampa ili biljka.
6. Skriven prostor za odlaganje
Klub stočići sa prostorom za odlaganje, kutije ili klupe sa fiokama pomažu da se sitnice sklone i da prostor izgleda urednije.
7. Zavjese od plafona do poda
Duge zavjese vizuelno podižu plafon i čine prostor elegantnijim, a pogledajte neke od ideja za duge zavese za dnevnu sobu:
8. Pravilo praznog prostora
Najvažnije pravilo uređenja je da dio prostora mora ostati prazan. Kada sve ima svoje mjesto, prostor automatski izgleda urednije i prostranije.
Ponekad je dovoljno samo nekoliko malih promjena da dnevna soba izgleda potpuno drugačije – svijetlije, prostranije i elegantnije.