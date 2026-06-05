Pire protiv pomfrita: Kako način pripreme hrane određuje uticaj ugljenih hidrata na vaše zdravlje

Krompir već dugo ima lošu reputaciju među nutricionistima.

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Često ga "optužuju" da podiže nivo šećera u krvi i povećava rizik od dijabetesa tipa 2. Međutim, novo istraživanje sugeriše da problem možda nije u samom krompiru, već u načinu na koji ga pripremamo.

U jednoj od najvećih studija ove vrste, naučnici su gotovo četiri decenije pratili više od 205.000 odraslih osoba i otkrili zanimljiv obrazac: ljudi koji su jeli tri porcije pomfrita sedmično imali su oko 20 odsto veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Sa druge strane, kuvani, pečeni ili pire krompir pokazali su se kao zdravija opcija, bez većeg rizika za razvoj spomenute bolesti. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu The BMJ.

Više od običnog priloga

Krompir je daleko od nutritivno bezvrijedne hrane. Bogat je vlaknima, vitaminom C, kalijumom i magnezijumom, a vijekovima predstavlja važan izvor energije za milione ljudi.

Ipak, sadrži dosta skroba i ima relativno visok glikemijski indeks, što znači da brzo povećava nivo glukoze u krvi. Upravo zbog toga prethodne studije često su ga povezivale sa većim rizikom od razvoja dijabetesa.

Međutim, autori nove studije su smatrali da takav pristup previše pojednostavljuje stvari.

Četrdeset godina podataka

Naučnici su analizirali podatke prikupljene od zdravstvenih radnika u SAD-u, između 1984. i 2021. godine. U trenutku uključivanja u istraživanje nijedan učesnik nije imao dijabetes, kardiovaskularne bolesti ili rak.

Tokom skoro 40 godina praćenja, više od 22.000 ljudi razvilo je dijabetes tipa 2.

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Kada su uzeli u obzir različite životne navike i faktore koji utiču na zdravlje, pokazalo se da su prženi krompirići povezani sa povećanim rizikom.

Studija je otkrila još jednu zanimljivu činjenicu: ukoliko pomfrit zamijenimo nekim drugim izvorom ugljenih hidrata, nije svejedno koja namirnica će zauzeti to mjesto na tanjiru.

Kada su tri porcije krompira na sedmičnom nivou zamijenjene integralnim žitaricama, rizik od dijabetesa se smanjio. Nasuprot tome, zamjena krompira bijelim pirinčem povezana je sa povećanim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2.

Stoga su naučnici u svom radu naglasili da "veza između unosa krompira i rizika od dijabetesa tipa 2 zavisi i od specifičnih namirnica koje se koriste kao zamjena".

Da li je vrijeme za rehabilitaciju krompira?

Autori studije smatraju kako krompir treba da se posmatra iz više uglova, a ne kroz kategoriju "dobre" ili "loše" namirnice.

Kuvani, pečeni i pire krompir dio su uravnotežene ishrane, naročito kada se uzmu u obzir njihova nutritivna vrijednost i relativno mali uticaj na životnu sredinu. Ipak, stručnjaci ističu da integralne žitarice i dalje ostaju najbolji izbor kada su ugljeni hidrati u pitanju i rizik za razvoj dijabetesa tipa 2.

Nova studija podsjeća na važnu lekciju savremene ishrane: zdravlje ne određuje jedna namirnica. Način pripreme hrane, veličina porcija i cjelokupan obrazac često su mnogo važniji od pojedinačnog sastojka.

(EUpravo zato/ScienceDaily)