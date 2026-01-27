Kako je "nastao" krompir? Istraživanje ukazuje na prirodno ukrštanje paradajza i još jedne biljke

Istraživanje je pokazalo da je sve počelo prije oko 8 do 9 miliona godina, na Andima.

Izvor: Shutterstock

Uspjeh krompira kao prehrambene namirnice na globalnom nivou, započet je sredinom 16. vijeka, kada ga u Evropu sa Anda donose istraživači. Vremenom on postaje jedna od onih "nezamenljivih" namirnica u svakodnevnoj ishrani širom svijeta, kao i dio zaliha hrane, nakon kukuruza, pšenice i pirinča.

Zanimljivo je da u Srbiju stiže preko Dositeja Obradovića, početkom 19. vijeka, koji je donijet kao "sredstvo u borbi protiv gladi".

Novo istraživanje koje "osvjetljava" evoluciju

Istorija jeste zabilježila da je ova visoko cenjena namirnica, do naših stolova stigla sa Anda, međutim, naučnike je dugo bunilo pitanje evolucije ove biljke. Nova studija, objavljena u časopisu Cell krajem 2025. godine, pokušala je da rasvetli ovu začkoljicu i pomogla naučnicima sa Univerziteta u Juti u boljem razumijevanju mehanizama evolucije.

Biljka iz porodice pomoćnica, kojoj pripradaju duvan, patlidžan, paradajz i petunija je decenijama zbunjivala naučnike i navodila ih da se pitaju: zašto liči na jednu divlju grupu sličnu krompiru, a ipak njeno genetsko porijeklo ukazuje na blisku vezu sa paradajzom?

Nova genetska analiza više stotina biljnih genoma otkriva da moderan krompir vodi svoje porijeklo iz prirodne hibridizacije, evolutivnog ukrštanja pradede paradajza i biljke zvane Solanum etuberosum (može se naći u modernom Čileu), nastale prije oko 8 do 9 miliona godina.

Ispostavilo se da je ovaj praistorijski "flert", između dve biljke - gen SP6A iz paradajza omogućio da započne proizvodnju krtole, dok je gen IT1, iz Solanum etuberosum odgovoran za kontrolu rasta rizoma. Da nije bilo miješanja ova dva gena, biljka krompir kakvu poznajemo danas ne bi postojala.

Dalje, ispostavilo se da je novonastali podzemni dio biljke, sjajno skladište energije i vode, što je omogućilo biljkama da prežive u promjenljivim, hladnim i surovim uslovima koji su se u tom trenutku pojavili na Andima, uslijed klimatskih promjena.

Sa tim novim evoluitivnim "trikom", potomci su se širili, prilagođavali različitim nišama i evoluirali u mnoštvo vrsta (više od stotinu poznatih divljih i pripitomljenih vrsta krompira širom svijeta).

Ovaj nalaz ne samo da rješava staru zagonetku, već i mijenja način na koji gledamo evoluciju: ispostavilo se da hibridizacija, koja je dugo smatrana devijacijom, u pojedinim situacijama i "motor" novih osobina i linija života.

(EUpravo zato/ NationalGeographic/Cell)