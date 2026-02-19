Spasite svoju mašinu za suđe: Vodoinstalateri otkrivaju greške koje najčešće prave kvarove

Vodoinstalateri upozoravaju na najčešće greške koje kvare mašinu za sudove. Saznajte kako pravilno koristiti uređaj i produžiti njegov vijek trajanja.

Izvor: Shutterstock

Dom bez mašine za sudove danas mnogi više ne mogu ni da zamisle. Ovaj uređaj postao je jedan od najvažnijih u savremenom domaćinstvu: štedi vrijeme, smanjuje potrošnju vode i olakšava svakodnevne obaveze.

Ipak, upravo mašina za sudove spada među kućne aparate koji se najčešće kvare – uglavnom zbog nepravilnog korišćenja. Vodoinstalateri upozoravaju da veliki broj kvarova nije posljedica fabričkih grešaka, već loših svakodnevnih navika koje vremenom oštećuju uređaj.

Najčešća greška - sudovi sa ostacima hrane

Jedna od najčešćih grešaka je ubacivanje sudova sa zalijepljenim ostacima hrane, uz pretpostavku da će mašina sve ukloniti.

Stručnjaci naglašavaju da je mašina za sudove namijenjena pranju, a ne uklanjanju čvrstih ostataka. Komadi hrane, poput osušenog sosa ili ostataka zapečenih jela, mogu zapušiti filtere i kanale.

Posljedice su loše oprano posuđe, potreba za ponovnim ciklusom pranja i, u težim slučajevima, kvar koji se mogao izbjeći jednostavnim ispiranjem sudova prije ubacivanja.

Nered na stolu posle ručka

Izvor: Shutterstock

Previše deterdženta ne znači i čistije posuđe

Još jedna česta navika je korišćenje veće količine deterdženta nego što je preporučeno. Mnogi vjeruju da će tako sudovi biti čistiji, ali efekat je suprotan.

Višak deterdženta stvara prekomernu pjenu, otežava ispiranje i može oštetiti unutrašnje dijelove mašine. Takođe, čest uzrok problema je i nepravilno zatvaranje posude za deterdžent, što može dovesti do lošeg rada uređaja.

Nikada ne koristite deterdžent za ručno pranje

Kada ponestane deterdženta za mašinu, neki posegnu za deterdžentom za ručno pranje sudova. To je velika greška.

Ovi proizvodi stvaraju mnogo pene koja može da preplavi unutrašnjost mašine i ošteti njen sistem. Stručnjaci su jasni: u mašini za sudove treba koristiti isključivo deterdžente namijenjene za tu svrhu.

Deterdžent za ručno pranje

Izvor: Shutterstock

Tvrda voda i kamenac – skriveni neprijatelj

Kvalitet vode značajno utiče na rad mašine za sudove. U mnogim krajevima voda je tvrda i sadrži mnogo kamenca, što dovodi do fleka na čašama i naslaga unutar uređaja, piše Slobodna Dalmacija.

Da bi se to spriječilo, preporučuje se povremena upotreba sredstava protiv kamenca ili dodavanje male količine sode bikarbone jednom mjesečno, kao preventiva.