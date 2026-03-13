Da li treba ići na farbanje sa prljavom ili čistom kosom? Konačno razriješeno šta daje bolje rezultate

Da li je bolje farbati kosu na čistoj ili prljavoj kosi? Frizeri objašnjavaju prednosti i mane obje opcije i daju savjete za pripremu tjemena i kose.

Farbanje kose zahtijeva pripremu tjemena i kose kako bi boja bila postojana i ravnomjerno nanijeta.

Blago prljava kosa može štititi teme, dok čista kosa omogućava bolje prekrivanje i ravnomjernu boju.

Frizeri preporučuju opranu kosu 12–24 sata prije termina i test na koži za nove boje.

Priprema kose prije farbanja može napraviti veliku razliku u rezultatu boje. Jedno od najčešćih pitanja je da li treba doći sa prljavom ili čistom kosom. Odgovor zavisi od vrste farbanja i tipa kose, ali postoje jasni razlozi za obje opcije i savjeti kako da pripremite kosu za sljedeći termin.

Argumenti za prljavu kosu

1. Zaštita tjemena

Prirodna ulja na tjemenu mogu stvoriti zaštitni sloj od hemikalija u farbama, posebno kod potpunog farbanja ili blanša. Ona pomažu da se smanji iritacija i spriječi isušivanje temena.

Međutim, previše ulja ili nečistoća može spriječiti jednako dejstvo farbe. Preporučuje se oprati kosu 12–24 sata prije farbanja, tako da tjeme ima malo prirodnih ulja, ali kosa nije prljava.

2. Upijanje boje

Vjerovanje da blago prljava kosa bolje upija boju je zastarjelo i danas se smatra mitom.

Argumenti za čistu kosu

1. Ravnomjerno nanošenje

Čista kosa nema naslaga proizvoda kao što su lak, gel ili suvi šampon, koji mogu spriječiti ravnomjerno nanošenje boje.

2. Bolje prekrivanje

Čista kosa omogućava ravnomjerno prekrivanje sijedih vlasi. Sprejevi ili puderi za prekrivanje mogu stvoriti barijeru za boju, posebno kod korekcije izrasta, piše Zodiac

3. Prednost za frizera

Frizeri preferiraju čistu kosu jer tako mogu bolje procijeniti prirodnu boju i stanje kose. Čista kosa pada u prirodnom pravcu rasta, što je važno kod balejaža ili pramenova.

Koristan savjet pre farbanja - Uradi test na koži (patch test)

Ako imate osetljivu kožu ili prvi put koristite određenu boju, pitajte frizera da uradi mali test kako bi se provjerilo da li postoji alergijska reakcija.

