logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li treba ići na farbanje sa prljavom ili čistom kosom? Konačno razriješeno šta daje bolje rezultate

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Da li je bolje farbati kosu na čistoj ili prljavoj kosi? Frizeri objašnjavaju prednosti i mane obje opcije i daju savjete za pripremu tjemena i kose.

Da li treba ići na farbanje sa prljavom ili čistom kosom?
  • Farbanje kose zahtijeva pripremu tjemena i kose kako bi boja bila postojana i ravnomjerno nanijeta.
  • Blago prljava kosa može štititi teme, dok čista kosa omogućava bolje prekrivanje i ravnomjernu boju.
  • Frizeri preporučuju opranu kosu 12–24 sata prije termina i test na koži za nove boje.

Priprema kose prije farbanja može napraviti veliku razliku u rezultatu boje. Jedno od najčešćih pitanja je da li treba doći sa prljavom ili čistom kosom. Odgovor zavisi od vrste farbanja i tipa kose, ali postoje jasni razlozi za obje opcije i savjeti kako da pripremite kosu za sljedeći termin.

Argumenti za prljavu kosu

1. Zaštita tjemena

Prirodna ulja na tjemenu mogu stvoriti zaštitni sloj od hemikalija u farbama, posebno kod potpunog farbanja ili blanša. Ona pomažu da se smanji iritacija i spriječi isušivanje temena.

Međutim, previše ulja ili nečistoća može spriječiti jednako dejstvo farbe. Preporučuje se oprati kosu 12–24 sata prije farbanja, tako da tjeme ima malo prirodnih ulja, ali kosa nije prljava.

2. Upijanje boje

Vjerovanje da blago prljava kosa bolje upija boju je zastarjelo i danas se smatra mitom.

Farbanje kose
Izvor: Focus and Blur/Shutterstock

Argumenti za čistu kosu

1. Ravnomjerno nanošenje

Čista kosa nema naslaga proizvoda kao što su lak, gel ili suvi šampon, koji mogu spriječiti ravnomjerno nanošenje boje.

2. Bolje prekrivanje

Čista kosa omogućava ravnomjerno prekrivanje sijedih vlasi. Sprejevi ili puderi za prekrivanje mogu stvoriti barijeru za boju, posebno kod korekcije izrasta, piše Zodiac

3. Prednost za frizera

Frizeri preferiraju čistu kosu jer tako mogu bolje procijeniti prirodnu boju i stanje kose. Čista kosa pada u prirodnom pravcu rasta, što je važno kod balejaža ili pramenova.

Farbanje kose
Izvor: Shutterstock

Koristan savjet pre farbanja - Uradi test na koži (patch test)

Ako imate osetljivu kožu ili prvi put koristite određenu boju, pitajte frizera da uradi mali test kako bi se provjerilo da li postoji alergijska reakcija.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kosa farbanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA