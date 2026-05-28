Domaći liker od zove: Pravi ljetni hit koji koktelima daje osvježavajuću i nežnu aromu

Autor Haris Krhalić Izvor Stvar ukusa
Pripremite domaći liker od zove koji će osvježiti vaše ljetne koktele. Ovaj blago sladak napitak je jednostavan za pravljenje i pun prirodne arome.

Domaći liker od zove recept Izvor: Shutterstock

Domaći liker od zove je jedan od onih tradicionalnih napitaka koji osvajaju svojom nježnom aromom i prirodnim ukusom.

Priprema se jednostavno, ali zahtijeva malo strpljenja kako bi cvjetovi pustili svoju punu aromu u alkohol. Rezultat je mirisan, blago sladak liker koji se može piti samostalno, uz led ili koristiti u raznim koktelima i desertima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: liker

Porcije/Količina: oko 1 litar

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 2–14 dana maceracije

Ukupno vrijeme pripreme: 2 do 14 dana

Težina: lako

Sastojci:

  • 20 cvjetova zove, očišćenih od stabljika
  • 900 ml do 1 litar votke ili rakije
  • 50–120 g šećera (po ukusu)

Priprema:

1. korak: Priprema cvetova

Cvjetove zove pažljivo oberite i uklonite što više zelenih dijelova stabljike, jer oni mogu dati gorak ukus. Zatim ih stavite u veću staklenu teglu.

Važan savjet:

Zovu berite daleko od puta, po suvom i sunčanom danu, tada ima najjaču aromu i najviše polena, koji daje likeru poseban miris.

2. korak: Prelivanje alkoholom

Prelijte cvjetove alkoholom tako da budu potpuno potopljeni. Teglu dobro zatvorite i ostavite na tamnom i hladnom mjestu. Povremeno možete lagano promućkati.

3. korak: Maceracija

Ostavite da stoji nekoliko dana, a idealno 10 do 14 dana, kako bi se aroma cvjetova prenijela u alkohol. Što duže stoji, ukus će biti izraženiji i tamniji.

4. korak: Cijeđenje

Nakon maceracije, procijedite tečnost prvo kroz cjediljku da uklonite cvjetove, a zatim još jednom kroz finu gazu ili papirni filter kako bi liker bio bistar. 

5. korak: Zaslađivanje

Dodajte šećer po ukusu i dobro promiješajte dok se potpuno ne rastopi. Teglu ponovo zatvorite i povremeno protresite dok se zaslađivač ne sjedini.

6. korak: Završnica

Kada se šećer potpuno rastvori, liker je spreman za upotrebu. Čuvajte ga na tamnom i hladnom mjestu.

