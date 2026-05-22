Mini pice od gotovih kora: Ukusno posluženje koje možete napraviti i dan ranije

Mini pice od gotovih kora su savršeno rješenje za brzo i ukusno posluženje. Pripremite ih unaprijed i uživajte u hrskavim zalogajima.

Mini pice od gotovih kora savršen su izbor kada želite nešto ukusno, zasitno i praktično za posluženje. Hrskave spolja, a mekane i sočne iznutra, ove male pice idealne su za rođendane, druženja, večere ili brzinsku grickalicu uz jogurt.

Posebna prednost ovog recepta je što se rolat može pripremiti unaprijed i čuvati u zamrzivaču, pa vam ukusno pecivo uvijek može biti pri ruci kada vam zatreba.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: oko 20 mini pica

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g gotovih kora

300 g kačkavalja

300 g šunkarice

200 g kečapa

200 ml pasiranog paradajza

250 g jogurta

2 jaja

100 ml ulja

1 prašak za pecivo

origano po ukusu

Za premaz:

pola čaše kisele pavlake

1 jaje

susam po želji

1. korak: Priprema prvog fila

U većoj posudi umutite jaja, jogurt, ulje i prašak za pecivo. Dodajte rendani kačkavalj i sve dobro sjedinite kako biste dobili gust fil.

2. korak: Paradajz sos

Kečap pomiješajte sa pasiranim paradajzom i dodajte origano.

3. korak: Ređanje

Kore podijelite na tri jednaka dijela. Na prvu koru nanesite sloj paradajz fila, drugu premažite filom od sira i jogurta, pa nastavite redom dok ne potrošite pet kora. Posljednju koru premažite paradajz smjesom i rasporedite šunkaricu. Sve pažljivo uvijte u čvrst rolat. Isto ponovite sa preostalim korama i filom.

Varijacije ukusa: Umjesto šunkarice možete koristiti kulen, pečenicu, pileću šunku ili čak tunjevinu za drugačiju verziju.

4. korak: Zamrzavanje

Rolate stavite u zamrzivač kako bi se stegli i lakše sjekli. Kada se djelimično odmrznu, isjecite ih na manje pužiće i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.

5. korak: Premazivanje

Pomiješajte kiselu pavlaku i jaje, pa premažite svaku mini picu. Po želji pospite susamom.

6. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok mini pice ne dobiju zlatno-smeđu boju i postanu hrskave po ivicama.

(Stvar ukusa/Mondo)