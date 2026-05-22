Mini pice od gotovih kora: Ukusno posluženje koje možete napraviti i dan ranije

Mini pice od gotovih kora su savršeno rješenje za brzo i ukusno posluženje. Pripremite ih unaprijed i uživajte u hrskavim zalogajima.
Mini pice od gotovih kora savršen su izbor kada želite nešto ukusno, zasitno i praktično za posluženje. Hrskave spolja, a mekane i sočne iznutra, ove male pice idealne su za rođendane, druženja, večere ili brzinsku grickalicu uz jogurt.
Posebna prednost ovog recepta je što se rolat može pripremiti unaprijed i čuvati u zamrzivaču, pa vam ukusno pecivo uvijek može biti pri ruci kada vam zatreba.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 20 mini pica
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g gotovih kora
- 300 g kačkavalja
- 300 g šunkarice
- 200 g kečapa
- 200 ml pasiranog paradajza
- 250 g jogurta
- 2 jaja
- 100 ml ulja
- 1 prašak za pecivo
- origano po ukusu
Za premaz:
- pola čaše kisele pavlake
- 1 jaje
- susam po želji
Priprema:
1. korak: Priprema prvog fila
U većoj posudi umutite jaja, jogurt, ulje i prašak za pecivo. Dodajte rendani kačkavalj i sve dobro sjedinite kako biste dobili gust fil.
2. korak: Paradajz sos
Kečap pomiješajte sa pasiranim paradajzom i dodajte origano.
3. korak: Ređanje
Kore podijelite na tri jednaka dijela. Na prvu koru nanesite sloj paradajz fila, drugu premažite filom od sira i jogurta, pa nastavite redom dok ne potrošite pet kora. Posljednju koru premažite paradajz smjesom i rasporedite šunkaricu. Sve pažljivo uvijte u čvrst rolat. Isto ponovite sa preostalim korama i filom.
Umjesto šunkarice možete koristiti kulen, pečenicu, pileću šunku ili čak tunjevinu za drugačiju verziju.
4. korak: Zamrzavanje
Rolate stavite u zamrzivač kako bi se stegli i lakše sjekli. Kada se djelimično odmrznu, isjecite ih na manje pužiće i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.
5. korak: Premazivanje
Pomiješajte kiselu pavlaku i jaje, pa premažite svaku mini picu. Po želji pospite susamom.
6. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok mini pice ne dobiju zlatno-smeđu boju i postanu hrskave po ivicama.
