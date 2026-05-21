"Centar svijeta" za koji niko nije čuo: Ako ovaj američki gradić stane, čitav svijet će biti paralisan

Iza neupadljivih fasada kriju se masovni serverski centri kroz koje prolazi 70% svjetskog internet saobraćaja, a stručnjaci upozoravaju da bi jedan incident ovdje mogao da parališe čitavu planetu.

Izvor: YouTube / Living in Northern Virginia - David Massey

Mali američki gradić sa manje od 50.000 stanovnika postao je srce globalne digitalne infrastrukture, jer kroz njega svakodnevno prolazi čak 70% kompletnog svjetskog internet saobraćaja.

U pitanju je Ešburn u saveznoj državi Virdžiniji, koji na prvi pogled izgleda sasvim obično, ali zapravo predstavlja pravu prestonicu digitalnog svijeta.

Upravo u ovom mjestu svoje masovne serverske centre imaju najveće svjetske kompanije, uključujući Amazon, Google i kompaniju Meta.

Svaki video koji otvorite na platformi YouTube, svaka poruka koju pošaljete i veliki dio onlajn narudžbina prolaze kroz njihove servere prije nego što stignu do vašeg ekrana.

Ti data centri smješteni su iza neupadljivih fasada. Međutim, unutar njihovih prosorija strogo se čuvaju hiljade servera i kilometri optičkih kablova koji rade bez prestanka. Upravo oni pokreću veliki dio interneta koji svakodnevno koristimo.

Zbog tolike koncentracije važne infrastrukture na jednom mjestu, stručnjaci upozoravaju da bi eventualni prekid rada sistema u Ešburnu mogao u roku od nekoliko minuta da parališe cijeli svijet. U tom scenariju, društvene mreže, striming servisi i globalne finansijske transakcije istog trenutka bi prestali da funkcionišu.

Ešburn se nalazi nedaleko od Vašingtona, što je jedan od glavnih razloga zašto je digitalna infrastruktura izgrađena baš tu. Blizina američke prestonice, stabilna električna mreža i ogromna čvorišta optičkih kablova učinili su ovaj region idealnim za razvoj data centara.

Čitava Sjeverna Virdžinija danas ima više od 600 data centara, što predstavlja najveću koncentraciju ove infrastrukture na planeti, a Ešburn je njeno najvažnije jezgro.

Uspon ovog gradića počeo je još tokom devedesetih godina prošlog vijeka, kada je u njemu formiran MAE-East, jedna od prvih velikih internet razmjena na svijetu.

Oko te tačke vremenom je izgrađena infrastruktura koja danas pokreće veliki dio interneta i globalne komunikacije.

