Bretanjska gulaš čorba: Kombinacija goveđeg mesa i pasulja držaće vas sitim satima

Uživajte u bretonjskoj gulaš čorbi sa goveđim mesom i pasuljem. Idealna je zamjena za kompletan ručak.

Bretanjska gulaš čorba je jelo punog ukusa koje spaja mekano kuvanu govedinu, crveni pasulj i pažljivo odabrane začine u gust i aromatičan obrok.

Dugo lagano krčkanje daje mesu posebnu sočnost, dok paprika i kim čorbi daju bogat miris i toplinu. Uz parče domaćeg hljeba, ova čorba lako može da zamijeni kompletan ručak i posebno prija tokom svježih majskih dana.

Osnovne informacije

Kuhinja: evropska

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 1 sat i 45 minuta do 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 20 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

300 g goveđeg buta

2 glavice crnog luka

400 g sterilisanog crvenog pasulja

ulje po potrebi

bujon ili goveđa čorba po potrebi (može i voda)

so

mljeveni biber

mljeveni kim

mljevena slatka paprika

Priprema:

1. korak: Priprema mesa i luka

Govedinu očistite od viška masnoće i isijecite na sitnije kockice. Crni luk oljuštite i sitno iseckajte.

2. korak: Dinstanje luka

U dubljoj šerpi zagrijte malo ulja, pa propržite luk dok ne postane staklast i blago zlatan. U galeriji ispod pogledajte koji komad mesa je najbolji za ovaj recept, ako želite da ga pripremite sa svinjetinom.

3. korak: Dodavanje mesa

Dodajte meso, posolite i pobiberite, pa pržite nekoliko minuta dok govedina ne dobije lijepu boju sa svih strana.

4. korak: Dodavanje začina i supe

Umiješajte mljevenu slatku papriku i malo kima, zatim nalijte bujon ili čorbu toliko da prekrije meso.

5. korak: Krčkanje

Poklopite šerpu i kuvajte na laganoj vatri između sat i po i dva sata, dok meso potpuno ne omekša.

6. korak: Pasulj

Dodajte oceđeni crveni pasulj i kratko kuvajte kako bi se svi ukusi sjedinili.

Savjet za zgušnjavanje čorbe: Po potrebi čorbu možete zgusnuti sa malo klasične zaprške od brašna i ulja.

7. korak: Serviranje

Toplu čorbu sipajte u tanjire i poslužite uz svjež hljeb.