Uživajte u bretonjskoj gulaš čorbi sa goveđim mesom i pasuljem. Idealna je zamjena za kompletan ručak.
Bretanjska gulaš čorba je jelo punog ukusa koje spaja mekano kuvanu govedinu, crveni pasulj i pažljivo odabrane začine u gust i aromatičan obrok.
Dugo lagano krčkanje daje mesu posebnu sočnost, dok paprika i kim čorbi daju bogat miris i toplinu. Uz parče domaćeg hljeba, ova čorba lako može da zamijeni kompletan ručak i posebno prija tokom svježih majskih dana.
Osnovne informacije
Kuhinja: evropska
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 1 sat i 45 minuta do 2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 20 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 300 g goveđeg buta
- 2 glavice crnog luka
- 400 g sterilisanog crvenog pasulja
- ulje po potrebi
- bujon ili goveđa čorba po potrebi (može i voda)
- so
- mljeveni biber
- mljeveni kim
- mljevena slatka paprika
Priprema:
1. korak: Priprema mesa i luka
Govedinu očistite od viška masnoće i isijecite na sitnije kockice. Crni luk oljuštite i sitno iseckajte.
2. korak: Dinstanje luka
U dubljoj šerpi zagrijte malo ulja, pa propržite luk dok ne postane staklast i blago zlatan. U galeriji ispod pogledajte koji komad mesa je najbolji za ovaj recept, ako želite da ga pripremite sa svinjetinom.
Bretanjska gulaš čorba: Kombinacija goveđeg mesa i pasulja držaće vas sitim satima
3. korak: Dodavanje mesa
Dodajte meso, posolite i pobiberite, pa pržite nekoliko minuta dok govedina ne dobije lijepu boju sa svih strana.
4. korak: Dodavanje začina i supe
Umiješajte mljevenu slatku papriku i malo kima, zatim nalijte bujon ili čorbu toliko da prekrije meso.
5. korak: Krčkanje
Poklopite šerpu i kuvajte na laganoj vatri između sat i po i dva sata, dok meso potpuno ne omekša.
6. korak: Pasulj
Dodajte oceđeni crveni pasulj i kratko kuvajte kako bi se svi ukusi sjedinili.
Po potrebi čorbu možete zgusnuti sa malo klasične zaprške od brašna i ulja.
7. korak: Serviranje
Toplu čorbu sipajte u tanjire i poslužite uz svjež hljeb.