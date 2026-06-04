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Clea Health & Beauty od danas i u Doboju: Novi koncept za zdravlje, njegu i svakodnevni balans

Clea Health & Beauty od danas i u Doboju: Novi koncept za zdravlje, njegu i svakodnevni balans

Izvor Promo
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Nakon uspješnog predstavljanja prvog Clea Health & Beauty koncepta u Tropic centru Banja Luka, ovaj savremeni format od danas je dostupan i u Tropic marketu Doboj.

Clea Health & Beauty od danas i u Doboju Izvor: Tropic/Promo

Riječ je o konceptu koji na jednom mjestu objedinjuje proizvode iz oblasti njege, zdravlja i svakodnevne brige o sebi, kroz moderan pregledan prostor prilagođen savremenim kupovnim navikama.

Otvaranjem Clea koncepta u Doboju, kupci dobijaju novu adresu za pažljivo odabrane proizvode iz segmenata dermokozmetike, suplementacije, lične njege, baby programa i osviještene ishrane, kao i apoteku, uz koncept kupovine koji je osmišljen da bude jednostavan, inspirativan i prilagođen stvarnim potrebama svakodnevice.

Izvor: Tropic/Promo

Upravo ta kombinacija praktičnosti, stručnosti i atraktivnog asortimana čini Cleu posebno zanimljivom svima koji prate beauty novitete, vode računa o zdravim navikama i žele kvalitetan izbor na jednom mjestu.

„Nakon lijepih reakcija kupaca na prvi Clea Health & Beauty koncept u Banjoj Luci, posebno nam je drago što ga danas otvaramo i u Doboju. Željeli smo i novim kupcima približiti prostor u kojem se ljepota, zdravlje i svakodnevna njega spajaju na jednostavan i savremen način. Vjerujemo da će Clea vrlo brzo postati omiljeno mjesto svima koji vole kvalitetan izbor kada su u pitanju njega, zdravlje i osviještena ishrana,“ navela je Aleksandra Marković, PR kompanije Tropic Maloprodaja.

Izvor: Tropic/Promo

Otvaranjem Clea koncepta u Doboju, Tropic Maloprodaja nastavlja da razvija formate koji kupcimadonose više izbora, pažljivo birane proizvode i savremenije iskustvo kupovine.

Izvor: Tropic/Promo

Sve novosti, aktuelnu i akcijsku ponudu Clea Health & Beauty koncepta možete pratiti na zvaničnoj internet stranici clea.ba te na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

(Promo)

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