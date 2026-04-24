Nova Tropic Market adresa – nova prilika za 102 člana tima

Izvor Promo


Kompanija Tropic Maloprodaja uskoro otvara novi, moderno opremljen Tropic market u krugu Čajaveca u Banjaluci, a pripreme za početak rada uključuju i formiranje novog tima od 102 zaposlena.

tropic traži radnike za novi objekat u Banjaluci Izvor: Promo

Riječ je o marketu koji će biti razvijen po uzoru na velike Tropic formate, sa naglaskom na svježe i uslužne odjele koji su važan dio savremenog iskustva kupovine. Novi prostor obuhvatiće gastro program, svježu ribu, meso, voće i povrće, pekaru, sushi, kao i reFresh coffee & juice bar, uz ostatak dobro poznate ponude.

Zbog širine ponude i specifičnosti odjela, konkurs je otvoren za veći broj pozicija. Traže se trgovci, poslužioci na odjelima delikatesa, gotovih jela, slastičarne, ribarnice i pekare, mesari, sushi majstori, pizza majstori, poslužioci u reFresh baru, kao i radnici u službi obezbjeđenja.

Uz zapošljavanje novih članova tima, konkurs posebno ističe konkretne benefite koje kompanija nudi zaposlenima.

Budućim članovima tima dostupni su stimulativna plata, dva slobodna dana sedmično, mogućnost profesionalnog usavršavanja, prilika za napredovanje i 10% popusta za kupovinu u Tropic i mojMarket objektima.

Tropic Maloprodaja, koja zapošljava više od 4 100 ljudi, ranije je uvela dva slobodna dana sedmično u cijelu maloprodajnu mrežu. Time je postala prvi maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini koji je ovaj model rada primijenio na nivou kompletne mreže, što predstavlja značajan benefit za zaposlene u retail sektoru, gdje su raspored rada, odmor i organizacija smjena posebno važni za svakodnevno iskustvo zaposlenih.



Novi market u Čajavecu zato ne donosi samo nova radna mjesta, već i priliku za rad u uređenom sistemu, modernom prodajnom prostoru i timu koji će od prvog dana učestvovati u razvoju jedne nove Tropic lokacije u Banjaluci.

Prijave su otvorene putem e-mail adrese [email protected] ili web stranice www.tropic.ba/zaposlenje.

Konkurs je otvoren do 5.5.2026. godine.

Tropic zaposlenje posao oglas Banjaluka

