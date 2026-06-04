Osam udruženja potpisalo memorandum o saradnji: Zajednička poruka - "Vratiti dostojanstvo prosvjeti"

Predstavnici osam strukovnih udruženja iz oblasti vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske potpisali su Memorandum o saradnji s ciljem unapređenja obrazovnog sistema i položaja prosvjetnih radnika kroz zajednički rad i dijalog.

Izvor: MONDO/Dragana Božić

Memorandum su potpisali Društvo pedagoga Republike Srpske, Udruženje sekretara osnovnih i srednjih škola Republike Srpske, Udruženje prosvjetnih radnika, Društvo psihologa Republike Srpske, Udruženje vaspitača i stručnih saradnika Republike Srpske, Društvo učitelja Republike Srpske, Udruženje nastavnika muzičke kulture i Centar za izvrsnost i inovacije pri Filozofskom fakultetu.

Poručili su da im cilj nije da zastupaju pojedinačne interese profesija, već da kroz zajednički rad, stručnost i dijalog doprinesu unapređenju obrazovnog sistema i položaja prosvjetnih radnika.

Predsjednica Upravnog odbora Društva psihologa Republike Srpske Ivana Zečević istakla je da su se različita udruženja okupila oko zajedničkih tema i odgovornosti prema djeci, školama i društvu.

"Danas nismo ovdje da govorimo ne o jednom udruženju ili jednoj profesiji. Želimo da pokažemo da ljudi koji svakodnevno rade u obrazovanju mogu i žele da sarađuju na pitanjima koja su važna za djecu, škole i društvo u cjelini. Memorandum ne vidimo kao formalnost, već kao početak ozbiljnije saradnje na temama važnim za obrazovanje i budućnost vaspitno-obrazovnog sistema Republike Srpske", rekla je Zečevićeva.

Ona je naglasila da je jedna od prvih tema oko koje su se okupili položaj prosvjetnih radnika, jer se od škola i nastavnika danas očekuje mnogo više nego ranije.

"Ne tražimo privilegije niti dolazimo sa gotovim rješenjima. Želimo da otvorimo dijalog o tome da li su odgovornosti koje prosvjetni radnici nose i podrška koju dobijaju od sistema u ravnoteži. Naš cilj je da budemo dio rješenja i aktivan partner u unapređenju obrazovanja", poručila je Zečevićeva.

Istakla je da inicijativa, koju su pokrenula ova udruženja, ima za cilj jačanje pravne i institucionalne zaštite prosvjetnih radnika, te da je jedan od prijedloga da se razgovara o tome da prosvjetni radnici budu prepoznati kao lica koja obavljaju poslove od javnog značaja.

"Suština ove inicijative nije u samom statusu niti u nazivu. Suština je u potrebi da se otvori ozbiljna stručna i društvena rasprava o položaju prosvjetnih radnika i uslovima u kojima škole funkcionišu", zaključila je Zečevićeva.

Predsjednica Društva učitelja Republike Srpske Branka Lepir Šinik rekla je da su nadležne institucije već upoznate sa određenim inicijativama koje su pokretali u prethodnom periodu.

"U više navrata ukazivali smo na potrebu vraćanja dostojanstva prosvjetnom radniku.Nedavno je održan sastanak u Vladi Republike Srpske na kojem su razmatrane obrazovne strategije koje bi trebalo da doprinesu unapređenju obrazovnog sistema. Ono što želimo da istaknemo jeste potreba za institucionalnom podrškom u rješavanju problema sa kojima se prosvjetni radnici suočavaju godinama. Svjedoci smo situacija u kojima su nastavnici izloženi verbalnim, a ponekad i fizičkim napadima. Takvi slučajevi najčešće kratko budu u fokusu javnosti, nakon čega se zaboravljaju", rekla je Lepir Šinik i dodala da prosvjetni radnici moraju imati osjećaj da sistem stoji iza njih kada odgovorno obavljaju svoj posao.

Upozorila je i na sve izraženiji problem nedostatka kadrova u obrazovanju i smanjeno interesovanje mladih za nastavnička zanimanja.

"U razgovorima sa studentima i srednjoškolcima vidimo da mnogi ne žele da se opredijele za prosvjetni poziv. To je naročito izraženo u oblastima matematike, fizike i drugih prirodnih nauka. Nije problem samo plata, već i osjećaj da profesija više nema ugled koji je nekada imala. Ako želimo kvalitetno obrazovanje u budućnosti, moramo vratiti dostojanstvo i ugled prosvjetnom radniku", istakla je Lepir Šinik.

Kako bi došlo do poboljšanja potrebna su, kako smatraju iz Udruženja sekretara osnovnih i srednjih škola Republike Srpske, određena zakonska i podzakonska rješenja koja će dodatno unaprijediti funkcionisanje obrazovnog sistema.

"Pokrenuli smo inicijativu za izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske kako bi se razmotrila mogućnost da prosvjetni radnici budu prepoznati kao lica koja obavljaju poslove od javnog značaja. To nije jedino rješenje, ali jeste korak ka jačanju njihove zaštite i položaja" naveli su iz ovog udruženja.

Naglasili su da je jednako važno raditi na jačanju partnerstva između škola, roditelja, institucija i svih učesnika u obrazovnom procesu.

U ime Društva psihologa Republike Srpske obratio se i Branko Anđić koji je poručio da Memorandum predstavlja početak šire saradnje struke.

"Naš cilj je da budemo aktivan partner institucijama i da kroz znanje i iskustvo doprinesemo unapređenju obrazovnog sistema. Siguran sam da ovo neće ostati samo na jednoj inicijativi. Želimo da zajednički radimo na rješavanju problema i vraćanju ugleda obrazovanju kao jednoj od najvažnijih oblasti društva", rekao je Anđić.

Predstavnici udruženja naglasili su da njihove inicijative nisu usmjerene protiv roditelja, institucija ili sindikata, već predstavljaju poziv na saradnju i zajedničko traženje rješenja za izazove sa kojima se obrazovni sistem suočava.

Poručili su da žele ponuditi stručnost i iskustvo ljudi koji svakodnevno rade u školama, te da je unapređenje položaja prosvjetnih radnika istovremeno i ulaganje u kvalitet obrazovanja, bezbjednije školsko okruženje i budućnost društva u cjelini.

(Mondo)