Priznanje za posvećenost, znanje i vaspitanje: Ovo su dobitnici Svetosavske nagrade

Na osnovu Javnog poziva Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, izabrani su dobitnici Svetosavske nagrade za radnu/školsku 2025/2026. godinu, odnosno školsku 2024/2025. godinu.
Ovo prestižno priznanje dodijeljeno je istaknutim vaspitno-obrazovnim radnicima iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, koji su se svojim radom, zalaganjem i rezultatima posebno istakli u unapređenju obrazovanja i vaspitanja.
"Među nagrađenima su vaspitači, nastavnici razredne i predmetne nastave, kao i stručni saradnici, čime je još jednom potvrđeno da kvalitet obrazovanja počiva na zajedničkom radu svih aktera vaspitno-obrazovnog sistema", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture.
Svetosavsku nagradu ove godine dobili su:
- Olivera Janjić, vaspitač, JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Banja Luka;
- Mirjana Vujović, vaspitač, JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
„Naša radost“ Trebinje;
- Irena Radić, nastavnik matematike, JU OŠ „Aleksa Šantić“ Banja Luka;
- Dijana Bogdanović, nastavnik srpskog jezika i književnosti, JU OŠ „Zmaj Jova
Jovanović“ Banja Luka;
- Oksana Lunić, nastavnik geografije, JU OŠ „Holandija“ Slatina;
- Milena Štula, nastavnik razredne nastave, JU OŠ „Sveti Sava“ Banja Luka;
- Branka Kovačević, stručni saradnik, JU Ugostiteljsko-ekonomska škola
Prijedor;
- Pajo Jovanović, nastavnik praktične nastave, JU Elektrotehnička škola
„Nikola Tesla“ Banja Luka;
- Vedrana Mijović Pantelić, nastavnik srpskog jezika i književnosti, JU
Srednja škola „28.juni“ Istočno Novo Sarajevo.
Svetosavska nagrada sastoji se od Svetosavske povelje i novčane nagrade, a dobitnicima će je uručiti ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Svečana ceremonija dodjele biće održana 26. januara 2026. godine u 18 časova, u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.
Ovo priznanje tradicionalno se dodjeljuje u čast Svetog Save, kao simbol poštovanja prema znanju, prosvjeti i vaspitnoj ulozi učitelja, te predstavlja snažan podsticaj svima koji svakodnevno rade na obrazovanju i vaspitanju mladih generacija.
