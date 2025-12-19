logo
Priznanje za posvećenost, znanje i vaspitanje: Ovo su dobitnici Svetosavske nagrade

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Na osnovu Javnog poziva Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, izabrani su dobitnici Svetosavske nagrade za radnu/školsku 2025/2026. godinu, odnosno školsku 2024/2025. godinu.

11.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ovo prestižno priznanje dodijeljeno je istaknutim vaspitno-obrazovnim radnicima iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, koji su se svojim radom, zalaganjem i rezultatima posebno istakli u unapređenju obrazovanja i vaspitanja.

"Među nagrađenima su vaspitači, nastavnici razredne i predmetne nastave, kao i stručni saradnici, čime je još jednom potvrđeno da kvalitet obrazovanja počiva na zajedničkom radu svih aktera vaspitno-obrazovnog sistema", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture.

Svetosavsku nagradu ove godine dobili su: 

  • Olivera Janjić, vaspitač, JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
    Banja Luka;
  • Mirjana Vujović, vaspitač, JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece
    „Naša radost“ Trebinje;
  • Irena Radić, nastavnik matematike, JU OŠ „Aleksa Šantić“ Banja Luka;
  • Dijana Bogdanović, nastavnik srpskog jezika i književnosti, JU OŠ „Zmaj Jova
    Jovanović“ Banja Luka;
  • Oksana Lunić, nastavnik geografije, JU OŠ „Holandija“ Slatina;
  • Milena Štula, nastavnik razredne nastave, JU OŠ „Sveti Sava“ Banja Luka;
  • Branka Kovačević, stručni saradnik, JU Ugostiteljsko-ekonomska škola
    Prijedor;
  • Pajo Jovanović, nastavnik praktične nastave, JU Elektrotehnička škola
    „Nikola Tesla“ Banja Luka;
  • Vedrana Mijović Pantelić, nastavnik srpskog jezika i književnosti, JU
    Srednja škola „28.juni“ Istočno Novo Sarajevo.

Svetosavska nagrada sastoji se od Svetosavske povelje i novčane nagrade, a dobitnicima će je uručiti ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Svečana ceremonija dodjele biće održana 26. januara 2026. godine u 18 časova, u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.

Ovo priznanje tradicionalno se dodjeljuje u čast Svetog Save, kao simbol poštovanja prema znanju, prosvjeti i vaspitnoj ulozi učitelja, te predstavlja snažan podsticaj svima koji svakodnevno rade na obrazovanju i vaspitanju mladih generacija.

BONUS VIDEO:

(Mondo)

