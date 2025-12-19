Priznanje za posvećenost, znanje i vaspitanje: Ovo su dobitnici Svetosavske nagrade

Na osnovu Javnog poziva Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, izabrani su dobitnici Svetosavske nagrade za radnu/školsku 2025/2026. godinu, odnosno školsku 2024/2025. godinu.

Ovo prestižno priznanje dodijeljeno je istaknutim vaspitno-obrazovnim radnicima iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, koji su se svojim radom, zalaganjem i rezultatima posebno istakli u unapređenju obrazovanja i vaspitanja.

"Među nagrađenima su vaspitači, nastavnici razredne i predmetne nastave, kao i stručni saradnici, čime je još jednom potvrđeno da kvalitet obrazovanja počiva na zajedničkom radu svih aktera vaspitno-obrazovnog sistema", saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture.

Svetosavsku nagradu ove godine dobili su:

Olivera Janjić, vaspitač, JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Banja Luka;

„Naša radost“ Trebinje;

Jovanović“ Banja Luka;

Prijedor;

„Nikola Tesla“ Banja Luka;

Srednja škola „28.juni“ Istočno Novo Sarajevo.

Svetosavska nagrada sastoji se od Svetosavske povelje i novčane nagrade, a dobitnicima će je uručiti ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Svečana ceremonija dodjele biće održana 26. januara 2026. godine u 18 časova, u Dječijem pozorištu Republike Srpske u Banjaluci.

Ovo priznanje tradicionalno se dodjeljuje u čast Svetog Save, kao simbol poštovanja prema znanju, prosvjeti i vaspitnoj ulozi učitelja, te predstavlja snažan podsticaj svima koji svakodnevno rade na obrazovanju i vaspitanju mladih generacija.

