"Škola koja čuje": Nova kampanja Ministarstva prosvjete i kulture RS

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pokrenulo je, s početkom nove školske godine, kampanju "Škola koja čuje", s ciljem stvaranja podsticajnog i zdravog okruženja za svako dijete.

Izvor: Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Ministar prosvjete i kulture Željka Stojičić istakla je da svako dijete ima pravo na sigurnost i podršku, te da kroz kampanju žele da ukažu na potrebu stvaranja podsticajnog i zdravog okruženja za svako dijete, uz sistemski i kontinuiran rad na prevenciji i sprečavanju vršnjačkog nasilja.

Stojičićeva je navela da je ovo veoma značajan korak u kreiranju bezbjedne i podsticajne školske sredine.

"Kampanja nosi snažnu poruku i slogan `Slušajte šta vam djeca ne govore`, koji podsjeća da se nasilje često krije iza tišine i da je potrebna pažnja, empatija i zajednička odgovornost kako bismo ga na vrijeme prepoznali i spriječili", navela je Stojičićeva.

Prema njenim riječima, sigurna škola nije samo škola bez nasilja, već i ona koja čuje, prepoznaje i podržava svako dijete.

"Kampanjom želimo da pošaljemo snažnu poruku roditeljima, nastavnicima, učenicima i cijeloj zajednici da svako dijete ima pravo na sigurnost i podršku. Nasilje ne smije ostati nevidljivo – zato moramo učiti da čujemo i ono što djeca ne izgovaraju", poručila je Stojičićeva.

U kampanju su uključene sve osnovne i srednje škole, kojima je upućen dopis sa zahtjevom da tokom prvog polugodišta intenziviraju aktivnosti i pruže podršku ovoj inicijativi.

Škole su obavezne da tokom prvog polugodišta organizuju niz preventivnih, edukativnih i kreativnih aktivnosti sa učenicima i roditeljima, sa ciljem izgradnje školskog okruženja u kojem vladaju zajedništvo, povjerenje i razumijevanje, kako bi svaka škola bila mjesto sigurnosti, podrške i radosti.

U okviru kampanje Ministarstvo će organizovati radionicu i javni čas, a pripremljeni su video materijali namijenjeni roditeljima, učenicima i nastavnicima, kao i brošura "Prepoznaj nasilje", koja će biti distribuisana svim školama.

Poseban akcenat biće na jačanju saradnje sa multisektorskim timovima i promociji kanala za prijavu nasilja, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Ključni događaji u septembru su 15. septembra – radionica u školama za učenike, roditelje i nastavnike, te 25. septembra – javni čas u Administrativnom centru Vlade Srpske, uz učešće više od 500 učesnika, članova savjeta roditelja i direktora škola, te stručnjaka u ovoj oblasti.

Kampanja "Škola koja čuje" nije jednokratna akcija, već početak dugoročnog procesa u kojem će Ministarstvo, zajedno sa školama i institucijama, sistemski jačati bezbjednost, unapređivati saradnju nastavnika, roditelja i učenika i mijenjati kulturu ponašanja u školama.

Pokrenuta kampanja "Škola koja čuje" dio je dugoročnog projekta "Škola bez nasilja".

Aktivnosti kampanje i sadržaje Ministarstva prosvjete i kulture zainteresovani mogu pratiti na društvenim mrežama "Instagram" i "Fejsbuk".

(Srna)