Sarajevo: Uhapšeni dekan Stomatološkog fakulteta i glavni prosvjetni inspektor u aferi "Koverta"

Sarajevo: Uhapšeni dekan Stomatološkog fakulteta i glavni prosvjetni inspektor u aferi "Koverta"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

U okviru predmeta „Koverta“ uhapšeni su dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović i glavni prosvjetni inspektor, dok su ministar i pomoćnica osumnjičeni za zloupotrebu položaja.

Afera „Koverta": Uhapšeni dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu i prosvjetni inspektor

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhamed Ajanović i glavni prosvjetni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Dalila Hakalović uhapšeni su u okviru predmeta "Koverta" zbog sumnje na zloupotrebu ovlaštenja kako bi se Ajanoviću produžio mandat.

Izvor: Klix - screenshot

Dekanu se na teret stavlja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Istragom je obuhvaćen i ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Adna Mesihović i njen pomoćnik DŽenita Viteškić, koje su osumnjičene za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Ajanović i Hakalovićeva su uhapšeni u okviru predmeta sarajevskog Kantonalnog tužilaštva "Koverta", a istraga se odnosi na više radnji koje su osumnjičeni preduzimali s ciljem nezakonitog produženja mandata dekana Stomatološkog fakulteta, kao i neraspisivanja konkursa za izbor dekana.

Istraga se nastavlja, dodali su iz tužilaštva.

Sarajevo korupcija hapšenje

