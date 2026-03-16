Tramp otkazuje put u Kinu? Ministar finansija otkrio zašto možda neće doći do sastanka sa Si Đinpingom

Tramp bi mogao da odloži planirani susret sa Si Đinpingom.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia/Shutterstock

Američki predsjednik Donald Tramp bi mogao da odloži planirani susret sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom zbog rata na Bliskom istoku, piše "Rojters". Američki ministar finansija Skot Besent je pojasnio da bi Trampovo putovanje u Kinu moglo da bude odloženo zbog određenih logističkih problema, a ne zbog spora Sjedinjenih Država i Kine oko Ormuskog moreuza.

"Ako sastanak iz nekog razloga bude odložen za drugi datum, biće odložen zbog logistike. Predsjednik Tramp želi da ostane u Vašingtonu kako bi koordinisao ratne napore, a putovanje u inostranstvo u ovakvom trenutku možda nije optimalno", rekao je Besent.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.