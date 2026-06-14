Uoči dolaska lidera G7: Hiljade na ulicama Ženeve, demonstranti zapalili vozilo i napali banku (VIDEO)

Demonstranti su zapalili vozilo marke "tesla" i razbili prozore na jednoj banci u Ženevi, izražavajući nezadovoljstvo zbog samita Grupe sedam (G7) koji će se sutra održati preko granice u Francuskoj.
Policija je saopštila da je marš okupio do 7.000 učesnika, da je protekao uglavnom mirno, ali da je zaplijenila noževe i pirotehnička sredstva.
Demonstranti su naveli da protestuju protiv G7, koju smatraju simbolom koncentrisane političke i ekonomske moći.
EN DIRECT - Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu.#G7pic.twitter.com/vuuUg9zbET— SuisseAlert (@SuisseAlert)June 14, 2026
Samit G7, koji će biti održan od 15. do 17. juna u mjestu Evian le Ben na obali Ženevskog jezera, okupiće lidere Francuske, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD, kao i predstavnike EU.
NOW: Chaos in Geneva: Anti-G7 Protesters Torch Tesla, Smash Windows, and Turn Streets into Battleground as Summit Begins Nearby— Bruce Snyder (@realBruceSnyder)June 14, 2026
Multiple scenes of chaos are unfolding right now in Geneva, Switzerland.
As the G7 Summit gets underway just across the border in Évian-les-Bains,…pic.twitter.com/o0jHfB7v6K
(Srna)