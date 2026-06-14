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Uoči dolaska lidera G7: Hiljade na ulicama Ženeve, demonstranti zapalili vozilo i napali banku (VIDEO)

Uoči dolaska lidera G7: Hiljade na ulicama Ženeve, demonstranti zapalili vozilo i napali banku (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Demonstranti su zapalili vozilo marke "tesla" i razbili prozore na jednoj banci u Ženevi, izražavajući nezadovoljstvo zbog samita Grupe sedam (G7) koji će se sutra održati preko granice u Francuskoj.

Protesti u Ženevi Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Policija je saopštila da je marš okupio do 7.000 učesnika, da je protekao uglavnom mirno, ali da je zaplijenila noževe i pirotehnička sredstva.

Demonstranti su naveli da protestuju protiv G7, koju smatraju simbolom koncentrisane političke i ekonomske moći.

Samit G7, koji će biti održan od 15. do 17. juna u mjestu Evian le Ben na obali Ženevskog jezera, okupiće lidere Francuske, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD, kao i predstavnike EU. 

(Srna)

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Tagovi

Ženeva g7 protesti

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Hvala što ste poslali vijest.

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