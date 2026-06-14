Uoči dolaska lidera G7: Hiljade na ulicama Ženeve, demonstranti zapalili vozilo i napali banku (VIDEO)

Demonstranti su zapalili vozilo marke "tesla" i razbili prozore na jednoj banci u Ženevi, izražavajući nezadovoljstvo zbog samita Grupe sedam (G7) koji će se sutra održati preko granice u Francuskoj.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Policija je saopštila da je marš okupio do 7.000 učesnika, da je protekao uglavnom mirno, ali da je zaplijenila noževe i pirotehnička sredstva.

Demonstranti su naveli da protestuju protiv G7, koju smatraju simbolom koncentrisane političke i ekonomske moći.

EN DIRECT - Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu.#G7pic.twitter.com/vuuUg9zbET — SuisseAlert (@SuisseAlert)June 14, 2026

Samit G7, koji će biti održan od 15. do 17. juna u mjestu Evian le Ben na obali Ženevskog jezera, okupiće lidere Francuske, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD, kao i predstavnike EU.

NOW: Chaos in Geneva: Anti-G7 Protesters Torch Tesla, Smash Windows, and Turn Streets into Battleground as Summit Begins Nearby



Multiple scenes of chaos are unfolding right now in Geneva, Switzerland.



As the G7 Summit gets underway just across the border in Évian-les-Bains,…pic.twitter.com/o0jHfB7v6K — Bruce Snyder (@realBruceSnyder)June 14, 2026

(Srna)