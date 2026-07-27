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Voz ih vukao čak 200 metara: Majka i dijete stradali u stravičnoj nesreći kod Odžaka

Voz ih vukao čak 200 metara: Majka i dijete stradali u stravičnoj nesreći kod Odžaka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Majka i dijete poginuli su na pružnom prelazu Lalić-Odžaci kada je voz naletio na automobil. Sumnja se da je vozač pokušao da zaobiđe spuštenu rampu, a voz je vukao vozilo oko 200 metara.

voz udario u auto kod odžaka, stradali žena i dijete Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Uroš Arsić

Majka i dijete poginuli su u saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu Lalić-Odžaci, a prema prvim informacijama do nesreće je došlo uprkos spuštenoj rampi, piše Telegraf

Vozač automobila navodno je pokušao da zaobiđe spuštenu rampu, kada je na vozilo naletio voz.

Kako je navedeno na Instagram stranici Odžaci uživo, voz je, usljed nemogućnosti da se naglo zaustavi, automobil vukao oko 200 metara.

Kako može da se vidi na fotografijama sa lica mjesta, dio automobila je, nakon udara i nakon što ga je voz vukao, s obzirom na to da ne može da se zaustavi u trenutku, ostao ispod voza.

Sam automobil sada je olupina. On je uništen sa svih strana.

Na lice mjesta je izašla policija i Hitna pomoć, ali i vatrogasci.

(Odžaci uživo/MONDO)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Srbija voz

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