Četvoro poginulih u teškom udesu kod Novog Pazara: Preticao kolonu, došlo do direktnog sudara

Oglasila se policija o jezivoj nesreći u Novom Pazaru.

Izvor: Sandžak Danas/Printscreen

Na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, u mestu Pilorete, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile četiri osobe, a dvije su povrijeđene, potvrđeno je u Policijskoj upravi Novi Pazar.

Nesreća se dogodila sinoć oko 23.30 časova.

Jedna povrijeđena osoba je sa lakšim povredama prevezena u bolnicu u Novom Pazaru, dok je drugi povrijeđeni prevezen u Urgentni centar u Beogradu sa teškim telesnim povredama.

Do nesreće je došlo u direktnom sudaru putničkih vozila "golf 7" i "opel astra".

Kako je Tanjugu potvrđeno, na licu mjesta stradali su vozači oba automobila, K. B. (19) i V. S. (69), kao i putnik u "opelu" M. V. (45).

Još jedna putnica iz istog vozila, K. V. (56), podlegla je povredama u novopazarskoj bolnici.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na ovoj dionici bio je privremeno obustavljen.

Tačan uzrok nesreće biće utvrđen nakon završetka istrage.

Do nesreće je navodno došlo kada je 19-godišnji K. B. preticao, a potom se zakucao u "opel". Prema do sada nepotvrđenim informacijama, iz "opela" su nastradali muž, žena i njen brat, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

(Telegraf/MONDO)