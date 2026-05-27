Zbog njenih govora gorjele su mreže: Obrenka Slijepčević nakon 16 godina napušta funkciju

Poslije punih 16 godina na čelu Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Obrenka Slijepčević odlazi sa ove funkcije, a na njeno mjesto dolazi Oliver Blagojević, dosadašnji predsjednik Republičke izborne komisije.

Ova kadrovska promjena ujedno označava i kraj jedne specifične epohe u republičkom parlamentu. Iako je Komisija sama po sebi ključno tijelo za sprovođenje zakona, Slijepčevićeva je tokom svog deceniju i po dugog mandata postala prepoznatljiva najviše po svojim nesvakidašnjim, emotivnim i često viralnim istupima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Javnost će je pamtiti po brojnim izjavama koje su postale apsolutni hitovi na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske imenovala je juče na period od četiri godine Olivera Blagojevića za predsjednika Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske, a za članove Igora Vidovića, Sandru Vuković, Slavišu Mrkaju, Vojislava Markovića, Nermina Alivukovića i Aleksandru Ožegović.