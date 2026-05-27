Stupio na snagu novi zakon o saobraćaju: Kazne za pojas i mobilni telefon rastu do 400 KM.

Na snagu danas stupa novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kojim su, između ostalog, znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezanje pojasa.

Uvedene su znatne izmjene s ciljem unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, saopšteno je iz Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Kazne za korištenje mobilnog telefona, korištenje uređaja odnosno sredstava kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, kao i nekorištenje bezbjednosnog pojasa za vrijeme upravljanja vozilom, iznose u rasponu od 200 KM do 400 KM.

Uvodi se novi prekršaj - obijesna vožnja, koja podrazumijeva da vozač u razmaku od 20 minuta, dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćajni znak kojim mu je zabranjen prolaz, vožnja u naselju brzinom većom od 40 kilometara na čas iznad najveće dozvoljene brzine, odnosno van naselja brzinom većom od 60 kilometara na čas.

Obijesna vožnja biće i u slučaju preticanja kolone vozila pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta, kao i vožnja pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,50 promil u organizmu ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Za ovaj prekršaj predviđene su kazne od 2.000 do 3.000 KM, zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila.

Iz MUP-a su naveli da će nastaviti sa pojačanim kontrolama učesnika u saobraćaju i sankcionisanjem svih uočenih i evidentiranih prekršaja.

Akcenat će biti na prekoračenju dozvoljene brzine kretanja, upravljanju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorištenju bezbjednosnog pojasa, nepropisnom korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i svim drugim prekršajima kojima se ugrožava bezbjednost saobraćaja.

Iz MUP-a apeluju da učesnici u saobraćaju poštuju zakonske propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu većoj bezbjednosti na putevima Republike Srpske.