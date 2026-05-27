Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Stravična nesreća u Indoneziji: Srušio se most dok su se turisti fotografisali, poginuo austrijski bračni par

Autor Dušan Volaš
Austrijski bračni par stradao je na indonežanskom ostrvu Flores kada se pod njima urušio viseći most koji vodi ka popularnom vodopadu Kunka Vulang.

U nesreći koja se dogodila na indonežanskom ostrvu Flores poginuo je austrijski bračni par kada je pod njima popustio viseći most tokom obilaska popularnog vodopada Kunka Vulang, piše austrijski portal Krone.at.

Jirgen i Astrid P. pali su sa visećeg mosta koji vodi kroz džunglu prema poznatoj turističkoj atrakciji, nakon što se konstrukcija iznenada urušila.

Prema pisanju lokalnog portala, most je popustio za svega nekoliko sekundi. Na fotografijama sa mjesta nesreće vide se polomljene drvene daske, a vodič koji je bio sa parom ispričao je kako su supružnici u tom trenutku hodali jedno pored drugog i fotografisali se.

"Odjednom sam čuo snažan zvuk pucanja drveta, kao da se srušila velika grana. Most je odmah potom propao", rekao je vodič novinarima.

Austrijski turisti pali su sa visine od oko 20 metara u reku ispod mosta. Tela 55-godišnjeg muškarca i 57-godišnje žene izvučena su u nedjelju, potvrdile su lokalne službe spasavanja.

Do vodopada Kunka Vulang vodi oko pola sata hoda kroz džunglu, a posjetioci pritom moraju da pređu viseći most dug približno 50 metara. Sam vodopad smješten je u uskom kanjonu koji mnogi porede sa minijaturnom verzijom američkog Velikog kanjona. Lokacija je posebno popularna među turistima zbog tirkizne vode i mogućnosti skakanja sa stijena.

Ostrvo Flores nalazi se istočno od Balija i poznato je po vulkanskim pejzažima, ronilačkim destinacijama i blizini Nacionalnog parka Komodo, doma čuvenih komodskih varana.

Nažalost, smrtonosne nesreće na udaljenim prirodnim atrakcijama u Indoneziji nisu rijetkost. Teško pristupačan teren, dotrajala infrastruktura i zahtevne akcije spasavanja često dodatno otežavaju situaciju.

Krajem prošle godine kod Floresa je potonuo brod sa španskom porodicom, pri čemu su poginule četiri osobe, dok je prošlog ljeta brazilska turistkinja smrtno stradala nakon pada na vulkanu Rindžani na ostrvu Lombok.

