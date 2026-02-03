logo
Čitaoci reporteri

Tragedija u Kini: Pet radnika poginulo prilikom rušenja željezničkog mosta u izgradnji (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Pet radnika poginulo je u istočnoj Kini nakon što se u ponedjeljak urušio dio željezničkog mosta koji je bio u izgradnji. Nesreća se dogodila na gradilištu mosta Juegang u Jančengu, u provinciji Đangsu, kada je popustila konstrukcija u dužini od 95 metara.

kina most.JPG Izvor: X/Screenshot

Nakon što su spasilačke ekipe u utorak ujutro izvukle tijela trojice radnika koji su se vodili kao nestali, potvrđeno je da je ukupno pet osoba izgubilo život. Ranije su iz ruševina izvučena dva radnika koja su naknadno podlegla povredama u bolnici.

Državna novinska agencija Sinhua prenijela je da je došlo do rušenja lučne grede tokom izgradnje mosta koji je dio željezničke linije Lianjungang–Šangaj.

Lokalne vlasti su saopštile da su hitne službe odmah upućene na teren, a akcija spašavanja, koja je trajala tokom cijele noći, zvanično je završena u utorak.

Snimci koje je objavila kineska centralna televizija prikazuju veliki dio nedovršenog mosta kako leži iskrivljen na zemlji, dok teška mašinerija i ekipe raščišćavaju ostatke. Ovaj most se gradi u sklopu ubrzanog širenja kineske mreže brzih pruga, sa ciljem jačanja saobraćajnih veza između sjevernog Đangsua i istočnog ekonomskog čvorišta Kine.

Vlasti su pokrenule istragu o uzroku urušavanja, ali nalazi još nisu objavljeni.

Ovaj incident je posljednji u nizu fatalnih nesreća na velikim infrastrukturnim projektima u Kini; u decembru 2024. godine poginulo je 13 radnika u provinciji Guangdong, dok je u novembru prošle godine 11 ljudi izgubilo život u Kunmingu.

