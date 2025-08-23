logo
Urušio se kineski most u izgradnji: Poginulo 12 radnika, četiri se vode kao nestali

Autor Dušan Volaš
0

Urušavanje željezničkog mosta u izgradnji preko Žute rijeke u Kini odnijelo je život najmanje 12 radnika, a četvoro se vodi kao nestalo, javlja danas AP pozivajući se naq kineske državne medije, nakon što je u prethodnim izvještajima potvrđeno šest žrtava i 10 nestalih.

Urušio se kineski most u izgradnji: Poginulo 12 radnika Izvor: Screenshot

Snimci iz vazduha zvanične novinske agencije Hsinhua pokazuju da sa zakrivljenog akvamarin luka mosta veliki dio nedostaje, a savijeni dio platforme mosta visi nadole prema rijeci.

Na mostu je u trenutku nesreće bilo 16 radnika bilo je na mostu u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Činghaj kada je čelična sajla pukla oko tri sata ujutru u petak tokom operacije zatezanja, javlja danas AP pozivajući se na podatke kineske državne agencije.

U potrazi za nestalima korišćeni su čamci, helikopter i roboti.

Most je dugačak 1,6 kilometara, a njegova platforma je 55 metara iznad površine rijeke, objavio je list "Čajna dejli".

(FoNet)

Tagovi

Kina most

