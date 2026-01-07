logo
"Vlak u snijegu": Voz zaglavljen u Kninu već 12 časova

"Vlak u snijegu": Voz zaglavljen u Kninu već 12 časova

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Voz iz Zagreba koji vozi prema Splitu zbog loših vrmenskih uslova stoji u Kninu više od 12 časova, a Hrvatske željeznice objavile su da se zbog velikih količina snijega željeznički saobraćaj odvija s poteškoćama.

Voz zaglavljen u Kninu Izvor: 24 sata/printscreen

Voz je iz Zagreba krenuo za Split juče u 13.49 časova.

U Kninu stoji više od 12 sati, a putnici su očajni i žale se da su to vrijeme proveli bez hrane i pića, prenose hrvatski mediji.

"Zbog drveća u profilu pruga između stanica Kosovo i Knin je zatvorena za saobraćaj. Voz 523 koji vozi na relaciji Zagreb–Split zaustavljen je na stanici Knin, a voz 1820 na relaciji Split–Zagreb zaustavljen je u stanici Perković. Dežurne ekipe su na terenu", navode Hrvatske željeznice.

voz knin snijeg

