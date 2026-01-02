logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pet vagona punih fosforne kiseline ispalo iz šina: Drama na pruzi u blizini Niša

Pet vagona punih fosforne kiseline ispalo iz šina: Drama na pruzi u blizini Niša

Autor Dušan Volaš
0

Pet cisterni sa fosfornom kiselinom iskliznulo je noćas na pruzi Niš–Zaječar kod sela Vrelo.

Pet vagona sa fosfornom kiselinom ispalo iz šina kod Niša Izvor: MONDO/Jelica Dojčinović

Na pruzi Niš - Zaječar ponovo su iskliznule cisterne, 5 vagona punih fosforne kiseline ispalo je noćas iz šina između željezničkih stanica Matejevac i Svrljig, kod sela Vrelo. Iz Infrastrukture željeznice saopštavaju da se nijedna nije prevrnula i da niko nije ugrožen, kao i da bi saobraćaj trebalo da bude uspostavljen do noćas.

Cisterne sa fosfornom kiselinom su ispale iz šina noćas pola sata poslije ponoći, a mjesto sa koga su iskliznule se nalazi samo 3 km od sela Jasenovik gdje su 19. januara iz šina ispale cisterne sa amonijakom.

Iskliznule su u selu Vrelo, nedaleko od stanice Gramada. Između Gramade i Svrljiga je jedan od najdužih tunela na toj dionici, pa je prava sreća što do iskliznuća nije došlo u samom tunelu – kaže jedan mještanin sela Vrelo.

Novo iskliznuće na istoj dionici pruge desilo se samo sedmicu dana nakon što je saobraćaj "otvoren" poslije dvonedjeljne blokade zbog prevrnutih cisterni sa amonijakom.

Iz Infrastrukture železnice kažu da je ovog puta riječ o cisternama prevoznika "Srbija Kargo", koje su se nalazile u sredini teretnog voza broj 52792 koji je vozio iz Prahova za Šabac, a još se utvrđuje šta je uzrok. Ipak, tvrde da uzrok nije železnička infrastruktura, jer je na toj dionici sanirana prošle godine.

Nijedna od cisterni nije prevrnuta, samo su djelimično iskliznule iz kolosijeka, nisu oštećene i nema nikakvih curenja, a ovim vanrednim događajem ni na koji način nije ugroženo stanovništvo na terenu, kao ni životna sredina – piše u saopštenju.

Kažu i da je noćas u 4 sata počelo raščišćavanje terena, a očekuju da će saobraćaj u naredna 24 sata biti ponovo uspostavljen.

Podsjetimo, zbog iskliznuća cisterni kod Jasenovika koje su se prevrnule pored pruge mještani i njihove životinje su morali da se evakuišu, a saobraćaj je danima bio u blokadi.

(Južne vesti/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

cisterna Srbija voz niš

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ