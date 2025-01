Eksplodirala cisterna, poginulo 60 ljudi: Stravična nesreća u Nigeriji

Najmanje 60 ljudi je poginulo na sjeveru Nigerije kada se prevrnula cisterna, što je dovelo do prolivanja goriva i eksplozije, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost na putevima.

Izvor: Kurir, Printscreen/Telegram

Nesreća se dogodila u državi Niger u Nigeriji i slična je eksploziji koja se dogodila prošlog oktobra u državi DŽigava kada je poginulo 147 ljudi.

Kumar Cukvam, iz Agencije za bezbjednost na putevima, rekao je da su većina žrtava siromašni mještani koji su potrčali da natoče gorivo koje se prosulo nakon što se cisterna prevrnula.

"Cisterna se zapalila i to je dovelo do požara na susjednom tankeru. Do sada smo našli 60 tijela", rekao je Cukvam.

SRNA