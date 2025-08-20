logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud BiH odbio prijedlog Tužilaštva za mjere zabrane novinarki Nataši Miljanović Zubac

Sud BiH odbio prijedlog Tužilaštva za mjere zabrane novinarki Nataši Miljanović Zubac

Autor Dušan Volaš
0

Sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje mjera zabrane novinarki Nataši Miljanović Zubac, osumnjičenoj za krivično djelo odavanje tajnih podataka.

Sud BiH odbio prijedlog Tužilaštva za mjere zabrane novinarki Nataši Miljanović Zubac Izvor: Printscreen

Sud je zaključio da nije ispunjen opći uslov za izricanje mjera, jer ne postoji osnovana sumnja da je Miljanović Zubac počinila krivično djelo iz člana 164. stav 2. Krivičnog zakona BiH.

Miljanović Zubac je ranije, 7. augusta, privedena u Trebinju po nalogu Tužilaštva BiH, a uz saglasnost Suda BiH.

Nakon saslušanja u Sarajevu, puštena je na slobodu, a njen advokat Ahmet Efendić tada je izjavio da neće biti podnesen zahtjev za pritvor, već eventualno za mjere zabrane, o kojima je Sud sada odlučio negativno.

Novinarka je poznata po istraživačkom radu, posebno u vezi s korupcijom unutar Granične policije BiH i objavljivanju informacija iz tzv. Sky dokumentacije. U više navrata je ukazivala na slučajeve poput onog Nemanje Nogoštića, koji je navodno odavao službene podatke pripadnicima Škaljarskog klana, a nije bio procesuiran.

Nakon puštanja na slobodu, Miljanović Zubac je izjavila da je uhapšena "kao najteži kriminalac", iako bi se, kako tvrdi, odazvala svakom pozivu institucija. Istakla je da je ovo što joj se dogodilo "iživljavanje sistema" i pokušaj zastrašivanja zbog njenog novinarskog rada.

Upravni odbor udruženja "BH novinari" i Linija za pomoć novinarima ranije su osudili postupanje pravosudnih institucija, navodeći da se radi o institucionalnom pritisku i kršenju prava na slobodu izražavanja. Zatražili su hitno puštanje novinarke na slobodu i zaštitu njenih izvora informacija.

(RSE)

Možda će vas zanimati

Tagovi

novinari Sud BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ