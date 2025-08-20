Sud BiH odbio prijedlog Tužilaštva za mjere zabrane novinarki Nataši Miljanović Zubac

Sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog Tužilaštva BiH za određivanje mjera zabrane novinarki Nataši Miljanović Zubac, osumnjičenoj za krivično djelo odavanje tajnih podataka.

Izvor: Printscreen

Sud je zaključio da nije ispunjen opći uslov za izricanje mjera, jer ne postoji osnovana sumnja da je Miljanović Zubac počinila krivično djelo iz člana 164. stav 2. Krivičnog zakona BiH.

Miljanović Zubac je ranije, 7. augusta, privedena u Trebinju po nalogu Tužilaštva BiH, a uz saglasnost Suda BiH.

Nakon saslušanja u Sarajevu, puštena je na slobodu, a njen advokat Ahmet Efendić tada je izjavio da neće biti podnesen zahtjev za pritvor, već eventualno za mjere zabrane, o kojima je Sud sada odlučio negativno.

Novinarka je poznata po istraživačkom radu, posebno u vezi s korupcijom unutar Granične policije BiH i objavljivanju informacija iz tzv. Sky dokumentacije. U više navrata je ukazivala na slučajeve poput onog Nemanje Nogoštića, koji je navodno odavao službene podatke pripadnicima Škaljarskog klana, a nije bio procesuiran.

Nakon puštanja na slobodu, Miljanović Zubac je izjavila da je uhapšena "kao najteži kriminalac", iako bi se, kako tvrdi, odazvala svakom pozivu institucija. Istakla je da je ovo što joj se dogodilo "iživljavanje sistema" i pokušaj zastrašivanja zbog njenog novinarskog rada.

Upravni odbor udruženja "BH novinari" i Linija za pomoć novinarima ranije su osudili postupanje pravosudnih institucija, navodeći da se radi o institucionalnom pritisku i kršenju prava na slobodu izražavanja. Zatražili su hitno puštanje novinarke na slobodu i zaštitu njenih izvora informacija.

(RSE)