Privedena Nataša Miljanović - Zubac, novinarka RTRS-a

Novinarka RTRS-a Nataša Miljanović-Zubac privedena je večeras po nalogu tužiteljke Sanite Imamović, koja je prethodno naložila i da pretresu porodičnu kuću novinarkinih roditelja, navodno zbog krivičnog djela odavanje službene tajne.

Izvor: Printscreen

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, novinarka će tek sutra ujutro biti saslušana u prostorijama Tužilaštva u Sarajevu.

Ona je prethodno bila pod mjerama ograničenog kretanja, nakon što su joj danas ispred porodične kuće u Trebinju prišli pripadnici Granične policije BiH iz tog grada.

Nataša Miljanović-Zubac je za Vijesti tada kazala da su joj službenici policije saopštili da će najvjerovatnije biti privedena, ali joj nije objašnjeno zbog čega.

Sumnja da je razlog odmazda zbog njenog rada, jer u kontinuitetu, godinama unazad ukazuje na kriminal unutar institucija, posebno u tamošnjoj policiji.

Tokom privođenja oglasio se sin Nataše Miljanović – Zubac, Aleksandar Zubac koji je takođe novinar, te objavio video na Instagramu.