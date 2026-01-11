Danas oblačno uz mjestimično razvedravanje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje i temperaturu vazduha od minus dva do tri stepena Celzijusova.

Izvor: Tricky_Shark/Shutterstock

Jutro hladno i pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana slab snijeg se očekuje ponegdje od jugozapada ka istoku, uz jak sjeverni vjetar koji će pojačavati osjećaj hladnoće.

Na jugu veći dio dana sunčano i vjetrovito, a uveče i naredne noći vrlo hladno.

U Hercegovini umjerena do jaka, na udare olujna bura.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Kneževo minus devet, Han Pijesak minus osam, Sokolac i Srbac minus šest, Doboj, Tuzla i Čemerno minus pet, Bijeljina, Prijedor, Banjaluka, Mrnjkoić Grad i Livno minus četiri, Sarajevo i Novi Grad minus tri, Višegrad minus jedan, Foča nula, Bileća jedan, Trebinje četiri i Mostar pet stepena Cerlzijusova.

Visina snježnog pokrivača: Čemerno 57, Han Pijesak i Kneževo 42, Foča i Šipovo 25, Sokolac i Mrkonjić Grad 23, Ribnik 21 i Rudo 20 centimetara.

Stanje na putevima

U nižim predjelima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija usporeno, jer su kolovozi izrazito klizavi, a na dionicama u višim predjelima i preko prevoja kolovozi su zasniježen i vožnja je otežana, naročito na putu Gacko prema Trnovu i Šćepan Polju.

U kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, osim odrona, postoji opasnost od ledenica.

Na dionici magistralnog puta Trnovo-Foča preko prevoja Rogoj zbog ugaženog snijega u prekidu je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i za šlepere.

Zbog sniježnih smetova, u prekidu je saobraćaj i na putu Ulog-Klanci preko prevoja Morine, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na putnim pravcima Resanovci-Drvar i Bosansko Grahovo-Strmica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, a na dionici Olovo-Kladanj, prevoj Karaula, obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila.

Iz AMS savjetuju vozačima maksimalno opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka, te će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu granični prelaz Rača saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brze ceste/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, i Kozarska Dubica pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH, a na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.