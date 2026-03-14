Prostor u kulama na tvrđavi Kastel mogao bi uskoro dobiti novi sadržaj, uključujući turističko-informativni centar, suvenirnicu i kafeteriju, ukoliko odbornici Skupštine grada usvoje predložene izmjene odluke o upravljanju ovim kulturnim dobrom.
Prema planu, Kula 1 bi bila namijenjena za turističko-informativni centar kojim bi upravljala Turistička organizacija Grada Banjaluka, a u tom prostoru bi bili postavljeni interaktivni sadržaji, izložbe i digitalne prezentacije o istoriji tvrđave Kastel, njenoj arhitekturi i kulturnom značaju.
Istovremeno, Kula 2 bi, u okviru međunarodnog projekta „GIFTSnet“, bila izdata u zakup za potrebe suvenirnice i kafeterije, dok bi prostor između dvije kule, odnosno vrtna terasa, bio uređen kao kreativni prostor za kulturne događaje, umjetničke nastupe i okupljanje posjetilaca, piše BL portal.
Ove aktivnosti dio su projekta „Turističko-informativni centar – Adaptacija kule 1 i kule 2“, koji Grad Banjaluka realizuje kao partner u okviru prekograničnog programa EU Interreg VI-A Hrvatska – BiH – Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 582.818 KM, a Grad Banjaluka učestvuje sa 15 odsto sredstava, prema sporazumu sa vodećim partnerom JU Tvrđava kulture Šibenik i ostalim projektnim partnerima.
Turistički centar, suvenirnica i kafeterija: Skupština grada odlučuje o novom sadržaju za tvrđavu Kastel
Cilj projekta je unapređenje održivog i uključivog razvoja kulturnog turizma kroz ulaganja u devet kulturno-turističkih lokacija u Šibeniku, Karlovcu, Banjaluci, Trebinju, Baru i Ulcinju.
Podsjećamo, proces adaptacije dijela tvrđave Kastel počeo je u septembru prošle godine, a završetak radova bio je planiran do kraja iste godine. Ipak, ekipi BL portala radnici na terenu su potvrdili da radovi kasne, ali nisu mogli precizirati razlog kašnjenja.
Odluka o prenošenju prava upravljanja, čuvanja, održavanja i zaštite Nacionalnog spomenika srednjovjekovne tvrđave „Kastel“ predviđa da to pravo preuzmu Banski dvor – Kulturni centar i Turistička organizacija grada Banjaluka, čime bi se realizacija ovog projekta dovela do završetka i tvrđava otvorila za posjetioce.