logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turistički centar, suvenirnica i kafeterija: Skupština grada odlučuje o novom sadržaju za tvrđavu Kastel

Autor N.D.
0

Prostor u kulama na tvrđavi Kastel mogao bi uskoro dobiti novi sadržaj, uključujući turističko-informativni centar, suvenirnicu i kafeteriju, ukoliko odbornici Skupštine grada usvoje predložene izmjene odluke o upravljanju ovim kulturnim dobrom.

14.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prema planu, Kula 1 bi bila namijenjena za turističko-informativni centar kojim bi upravljala Turistička organizacija Grada Banjaluka, a u tom prostoru bi bili postavljeni interaktivni sadržaji, izložbe i digitalne prezentacije o istoriji tvrđave Kastel, njenoj arhitekturi i kulturnom značaju.

Istovremeno, Kula 2 bi, u okviru međunarodnog projekta „GIFTSnet“, bila izdata u zakup za potrebe suvenirnice i kafeterije, dok bi prostor između dvije kule, odnosno vrtna terasa, bio uređen kao kreativni prostor za kulturne događaje, umjetničke nastupe i okupljanje posjetilaca, piše BL portal.

Ove aktivnosti dio su projekta „Turističko-informativni centar – Adaptacija kule 1 i kule 2“, koji Grad Banjaluka realizuje kao partner u okviru prekograničnog programa EU Interreg VI-A Hrvatska – BiH – Crna Gora. Ukupna vrijednost projekta iznosi 582.818 KM, a Grad Banjaluka učestvuje sa 15 odsto sredstava, prema sporazumu sa vodećim partnerom JU Tvrđava kulture Šibenik i ostalim projektnim partnerima.

Cilj projekta je unapređenje održivog i uključivog razvoja kulturnog turizma kroz ulaganja u devet kulturno-turističkih lokacija u Šibeniku, Karlovcu, Banjaluci, Trebinju, Baru i Ulcinju.

Podsjećamo, proces adaptacije dijela tvrđave Kastel počeo je u septembru prošle godine, a završetak radova bio je planiran do kraja iste godine. Ipak, ekipi BL portala radnici na terenu su potvrdili da radovi kasne, ali nisu mogli precizirati razlog kašnjenja.

Odluka o prenošenju prava upravljanja, čuvanja, održavanja i zaštite Nacionalnog spomenika srednjovjekovne tvrđave „Kastel“ predviđa da to pravo preuzmu Banski dvor – Kulturni centar i Turistička organizacija grada Banjaluka, čime bi se realizacija ovog projekta dovela do završetka i tvrđava otvorila za posjetioce.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kastel Banjaluka uređenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ